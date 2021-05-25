У Меган Маркл виник ризик народити передчасно
Меган Маркл може народити передчасно через високий рівень стресу, пов'язаного зі скандальними інтерв'ю, а також взаємними звинуваченнями, якими вона і принц Гаррі останнім часом обмінюються з членами британської королівської сім'ї.
Про це пише The Sun.
Зараз Меган чекає появи на світ другої дитини. У них з принцом Гаррі має народитися дочка в кінці червня. Але інсайдери кажуть, що 39-річна невістка королеви Єлизавети II може стати мамою раніше терміну.
"Фактично це може статися в будь-який найближчий момент", - цитує інсайдера таблоїд.
Відзначимо, що ще місяць тому Меган сфотографували з сином принцом Арчі, якому 6 травня виповнилося два роки. Малюка вона несла на руках незважаючи на великий живіт.
Фото: Вагітну Меган Маркл зняли на фото в квітні (twitter.com/SparkleMeghan)
Зараз Меган і Гаррі живуть в Каліфорнії, звідки родом екс-актриса. У США вони перебралися близько року тому після розриву з королівською сім'єю.
Нагадаємо, що в інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган заявила, що зіткнулася з проявами расизму в королівській родині, і навіть думала про самогубство.
Пізніше принц Гаррі також в одному з подкастів заявив, що в королівській родині дітей виховували неправильно, фактично звинувативши бабусю королеву Єлизавету II і батька принца Чарльза.