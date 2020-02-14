Кейт Міддлтон і принц Вільям змушені на час відмовитися від королівських обов'язків через дітей

Принц Вільям і Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджські вирішили не зраджувати традиціям

Після зречення Меган Маркл і принца Гаррі (8 січня) і подальшого їх переїзду в Канаду увага британських ЗМІ загострилося на "єдиній парі №1" монаршого двору - Кейт Міддлтон і принц Вільям. Як відомо, після "Мегсіта", який став абсолютною несподіванкою для багатьох членів королівської сім'ї, частина обов'язків Меган і Гаррі лягла на герцогів Кембриджських. Можна лише здогадуватися, як вони сприйняли це додаткове навантаження. Особливо якщо врахувати, що на 2020 рік Міддлтон запланувала реалізацію масштабної програми "5 Big Questions", спрямованої на розвиток дітей Великобританії у віці від 0 до 5 років. Очевидно, що герцогиня Кетрін набагато заздалегідь готувала "план дій".

Рішення Гаррі і Меган явно вибило усіх з колії. Як результат, джерела королівського двору повідомили, що через постійні роз'їзди і світські виходи Кейт Міддлтон і принц Вільям у цьому році практично не бачаться зі своїми дітьми! Нагадаємо, що Кетрін і Вільям виховують трьох дітей - 6-річний принц Джордж, 4-річна принцеса Шарлотта і однорічний принц Луї. Подружжю і без того не дуже часто вдається приділяти час і увагу майбутнім нащадкам. А з новими королівськими обов'язками герцоги Кембриджські по кілька днів перебувають в розлуці від дітей. А особливої уваги поки що потребує найменший Луї.

На днях стало відомо, що з 17 по 21 лютого Кейт Міддлтон і принц Вільям вирішили взяти цілком заслужену відпустку.

Герцоги Кембриджські хочуть присвятити цей час цілковито один одному і дітям. Крім того, саме зараз у Шарлотти і Джорджа почалися шкільні канікули. Луї напевно зрадіє увазі тата і мами не менше.

У Джорджа і Шарлотти почалися шкільні канікули (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Відомо, що лютий вже встиг зарекомендувати себе як час відпочинку для герцогів Кембриджських. Склалася така собі традиція щороку саме в цей період брати хоч і невелику, але паузу на відпустку з дітьми.

Поки що невідомо, як саме велика родина проведе цей час. Але швидше за все, вони поїдуть подалі від королівського двору. Можливо, відпустку Кетрін і Вільям з дітьми проведуть в одному зі своїх заміських будинків, повідомляє портал Eonline.

Принц Вільям з дітьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Дуже символічно, що одне з останній повідомлень герцогів Кембриджських присвячено саме дітям.

Так, герцог Кембриджський відзначив 150-річчя Фонду допомоги сиротам поліцейських. Принц Вільям з такої нагоди влаштував прийом. Зазначається, що фонд існує з 1870 року і фінансово підтримує більше 15 200 дітей та їх сімей. Фонд надає підтримку дітям поліцейських, які загинули під час служби або вийшли на пенсію за медичними показаннями із-за отриманих травм, і потребують подальшої фінансової допомоги.

“Якість нашого суспільства визначається тим, як ми дбаємо про тих, хто дбає про нашу безпеку. Дуже важливо, щоб ми допомагали сім'ям цих людей", - повідомив принц Вільям.