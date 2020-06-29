ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Принц Гаррі і Меган Маркл влаштували бойкот: що сталося

STYLERПерсони    29.06.2020 - 07:00
Принц Гаррі і Меган Маркл влаштували бойкот: що сталося
Меган Маркл і принц Гаррі влаштували бойкот (колаж РБК-Україна)

Меган і Гаррі продовжують відстоювати справедливість і рівність

Меган Маркл і принц Гаррі слідом за великими американськими компаніями прийняли рішення бойкотувати соціальну мережу Facebook до тих пір, поки не почнуть блокувати всі расистські висловлювання. Про це інформує видання "Daily Mail".

Подружня пара підтримує компанію #StopHateForProfit, яка закликає великі корпорації знімати свою рекламу з Facebook, поки гігант соціальних мереж не почне вживати заходи, щоб зупинити поширення расизму.

Балтиморська організація цивільних прав, заснована в 1909 році, подякувала Меган Маркл та Гаррі за підтримку і за спрагу відстоювати справедливість та рівність.

Раніше понад сто компаній, включаючи Unilever, Dove, Honda і Ben & Jerry's призупинили свою рекламу в соцмережі Facebook. Трохи пізніше до них приєдналася Coca-Cola.

Глава Facebook Марк Цукерберг, у свою чергу, пообіцяв, що фірма внесе зміни в свою політику і заборонить відповідні висловлювання в рекламі, розміщеній у соцмережі.

До речі, появу расизму пов'язують з епохою географічних відкриттів європейців. На той момент для виправдання колонізаційної політики, що часто супроводжувася знищенням або поневоленням місцевих жителів, формувалися теорії про неповноцінність деяких народів.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон планує зайняти місце королеви.

Ми писали, коли принц Гаррі піде від Меган за прогнозами експертів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Меган Маркл
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся