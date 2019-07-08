Принц Гаррі завжди вимагає тільки одного в поїздках: що в його райдері

Принц Гаррі, чоловік Меган Маркл, дуже багато подорожує і як у будь-якої відомої людини, у нього є свій власний список вимог, пише Joinfo.

Принц Гаррі до одруження на Меган Маркл не особливо любив розкошувати і в подорожах часто переміщався звичайними літаками, разом з іншими британцями. Як розповіли фахівці королівського палацу, молодший онук королеви Єлизавети довгий час вважався самим не вимогливим і невибагливим серед членів монаршої родини.

В його райдері для подорожей значиться лише один обов'язковий пункт – він просить, щоб персонал готелю не використовував вироби з пластику. Категорично заборонено приносити рушники в номер принца Гаррі в одноразових пакетах, не можна використовувати пластикові стакани і посуд, будь-які предмети вжитку з пластику – під забороною.

Принц Гаррі відмовився від пластику (Getty Images)

Як з'ясувалося, справа зовсім не в примхливості принца Гаррі, а в його прагненні врятувати планету і позбавити її від пластикових відходів. І це прагнення у нього з дитинства – такі цілі прищеплював своїм синам принц Чарльз, який відомий своєю боротьбою за чистоту та екологію планети.

Чи підтримує прагнення свого чоловіка Меган Маркл – на даний момент невідомо, але зовсім скоро їм належить довга поїздка разом з сином Арчі в Африку, де вони будуть зупинятися в готелях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що громадськість обурена тим, що королева Єлизавета не відвідала хрещення Арчі.

А також розповідали про те, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон нехтують правилами етикету.