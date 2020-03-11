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Принц Гаррі став жертвою пранкерів: розповів всю правду про Меган

STYLERПерсони    11.03.2020 - 10:54
Принц Гаррі став жертвою пранкерів: розповів всю правду про Меган
Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Принц Гаррі відверто розповів про Меган Маркл

Принц Гаррі став жертвою пранкерів, розповівши їм про стосунки з Меган Маркл і про розрив з королівською родиною. Гаррі зателефонували російські пранкери "Вован" і "Лексус", видавши себе за шведську екоактивістку Грету Тунберг та її батька.

У мережі з'явилося аудіо двох розмов - першу записали до розриву з королівською родиною (до Нового року), а другу - 22 січня, коли Гаррі і Меган вже оголосили про рішення стати світськими особами. Причому обидва рази Гаррі вів бесіду зі свого особняка у Ванкувері, що свідчить про те, що герцоги переїхали в Канаду ще до офіційного оголошення.

Онук Єлизавети II обговорив з пранкерами багато всього цікавого. Він зізнався, що ні він ні Меган майже не спілкуються з іншими членами королівської сім'ї. Крім того, він розповів, що титулів їх ніхто не позбавляв, просто попросили їх не використовувати для заробляння грошей.

"Але преса примудрилася так все подати, щоб здавалося, ніби нас їх позбавили", - заявив Гаррі.

Гаррі заявив, що відмова від життя в палаці далася йому нелегко, але рішення піти разом з Меган королівської сім'ї вважає правильним. При цьому однією з причин стало бажання захистити Арчі від долі публічної особи.

Герцог Сассекський також розповів, що все життя він і його родина боялися бульварних ЗМІ, але Меган допомогла йому позбутися страху таблоїдів, які постійно намагаються очорнити його і дружину.

Гаррі додав, що стати дружиною принца - не так вже й чудово, тут є багато "пластів", а нормальне життя - набагато краще королівського.

Принц Гаррі став жертвою пранкерів (відео: YouTube/ЕА)

Раніше ми писали, що принц Гаррі і Меган Маркл виконали свій останній офіційний обов'язок, взявши участь у святковій службі у Вестмінстерському абатстві.

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