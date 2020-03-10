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Меган Маркл і принц Гаррі виконали останній обов'язок: Меган сяяла

STYLERПерсони    10.03.2020 - 08:05
Меган Маркл і принц Гаррі виконали останній обов'язок: Меган сяяла
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл і принц Гаррі в останній раз вийшли у світ в якості членів Британської королівської сім'ї

Меган Маркл і принц Гаррі виконали свій останній офіційний обов'язок як члени Британської королівської сім'ї. Герцог і герцогиня Сассекські відвідали в понеділок, 9 березня, святкову службу у Вестмінстерському абатстві. Як це було - у матеріалі Styler.

Останній публічний захід, який відвідало подружжя, був присвячений дню Співдружності націй. Меган і Гаррі з'явилися разом з королевою Єлизаветою II, принцом Чарльзом, його дружиною Каміллою, а також принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

У службі взяв участь також прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зі своєю супутницею Керрі Сімондс, а також багатьма іншими гостями.

Важко було не помітити, що Меган виглядала просто чудово. Схудла герцогиня роздавала всім привітні усмішки, спілкувалася з гостями - як дорослими, так і дітьми.

Меган Маркл і принц Гаррі виконали останній обов'язок: Меган сяялаМеган Маркл і принц Гаррі виконали останній обов'язок: Меган сяяла

Меган Маркл і принц Гаррі відвідали останній офіційний захід (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy/)

Меган для свого останнього виходу вибрала сукню-міді смарагдового відтінку, що вигідно підкреслила її фігуру. А свій образ герцогиня доповнила накидкою від Emilia Wickstead і капелюшком з сітчастим бантом в тон до сукні. В руках герцогиня тримала темно-зелену сумочку з фурнітурою золотистого кольору. На ногах - улюблені Меган човники на шпильці нюдового кольору.

Принц Гаррі прийшов на службу у світло-блакитному костюмі, підкладка якого була в тон сукні його дружини.

Меган Маркл і принц Гаррі виконали останній обов'язок: Меган сяяла

Меган Маркл спілкується з боксером Ентоні Джошуа (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy/)

Меган Маркл і принц Гаррі виконали останній обов'язок: Меган сяяла

Меган Маркл і принц Гаррі здійснили останній офіційний вихід (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy/)

Нагадаємо, що на початку 2020 року Меган і Гаррі оголосили про свій "розрив" з сім'єю і переїхали жити в Канаду. Вже з квітня Меган і Гаррі стануть світськими особами, звільненими від статусів і обов'язків членів Британської королівської сім'ї.

Раніше ми писали, що Меган Маркл вразила своїх шанувальників відвертими зізнаннями.

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