Принц Гаррі став Сантою і приготував сюрприз: у мережу потрапило відео

Принц Гаррі підготував різдвяний сюрприз для своїх підопічних з фонду "Маленькі солдати Скотті". Герцог Сассекський записав відеозвернення, в якому приніс свої вітання всім дітям-сиротам, чиї батьки були доблесними солдатами Великобританії. Гаррі записав ролик тривалістю в хвилину, де преобразився в Санту і сказав, що ніхто ніколи не буде забутий.

"Так, я прекрасно знаю, що значить втратити батьків дитиною, - це неймовірно важко. Але я також знаю, що кожного з вас, хто допомагає іншим, чекає дивовижне майбутнє і фантастичне Різдво. Я чув, що в цьому році вас там 190. Повеселіться там гарненько за всіх нас! Я також хочу закликати вас, друзі, подивитися навколо і зрозуміти, що ви всі є частиною великої і дружної сім'ї. Ви все неймовірно сильні. Ваші батьки ніколи не будуть забуті, і ви ніколи не будете забуті", - сказав онук королеви Єлизавети.

Також Гаррі побажав всім щасливих новорічних свят.

"Я дуже-дуже сподіваюся, що ви поїдете сьогодні з величезною посмішкою на обличчі. Щасливого Різдва і щасливого Нового року! - сказав принц Гаррі.

Принц Гаррі привітав дітей-сиріт з святами (YouTube)

Як ми раніше писали, герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі планують покинути Великобританію і провести Різдво в Канаді. Це пов'язано з тим, що герцогиня втомилася терпіти цькування з боку недоброзичливців.