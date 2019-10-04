Принц Гаррі пішов наперекір королеві через Меган Маркл: що відомо

Принц Гаррі нещодавно заступився за Меган Маркл і подав до суду на британський таблоїд Mail on Sunday та його видавця Associated Newspapers, які, за його твердженням, протягом довгого часу займалися цькуванням герцогині Сассекської.

Тепер же стало відомо, що принц Гаррі вже давно планував цей крок і багато консультувався з юристами. А сайт, на якому було оприлюднено заяву герцога Сассекського був створений ще в березні, пише видання Express.

До того ж стало відомо, що радники королівської родини назвали цей крок необачним і поспішним. Крім того, принц Гаррі нібито зробив це таємно від бабусі Єлизавети II, батька принца Чарльза і брата принца Вільяма.

А юристи, яких найняла сім'я герцогів Сассекських, не мають відношення до юридичної фірми, яка консультує королівську сім'ю.

Меган Маркл і принц Гаррі в Африці (фото: instagram.com/sussexroyal)

Також повідомляється, що сайт створений для публікації заяви, відокремлений від сайту Букінгемського палацу.

Принц Гаррі визнав, що судовий позов готувався багато місяців. Основною претензією Гаррі до Mail on Sunday є публікація приватного листування Меган з її батьком Томасом Марклом, яку, як сказано в заяві, таблоїд переінакшив, повиривавши шматки з контексту.

Зазначимо, що прес-секретар Mail on Sunday заявив, що видання не збирається вибачатися і готове захищати свої права в суді.