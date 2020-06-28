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Кейт Міддлтон планує зайняти місце королеви: що відомо

STYLERПерсони    28.06.2020 - 07:00
Кейт Міддлтон планує зайняти місце королеви: що відомо
Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Міддлтон прорахувала все наперед

Кейт Міддлтон має внутрішній стрижень, який допомагає їй працювати в потрібному ритмі. Герцогиня завжди слухає старших і не порушує традицій. А тому у неї є всі шанси зайняти королівське місце. Про це інформує журнал "People".

"Без Меган і Гаррі на Кейт і Вільяма звалиться феноменальний обсяг роботи, з яким ніхто зі старшого покоління не впорається. Весь тиск зараз чиниться на них двох. Звичайно ж, Кейт будуть ображати слова про те, що їй важко. Я розумію, чому вона сприймає це як повне спотворення істини", - повідомляє джерело.

Кейт зробить все, що в її силах, тому що вона з тих, хто може взяти на себе всю відповідальність. Тому її вважають прикладом для наслідування не лише в Сполученому Королівстві, але й у всьому світі.

Міддлтон цілком може стати королевою, адже її характер підкуповує. Герцогиня вміє висловлювати свої почуття і емоції відкрито. Із зовнішнього - завжди виглядає охайно, стежить за поставою та слідує дрес-коду.

"Думаю, найбільший тиск пов'язаний з її іміджем - потрібно переконатися, що вона носить правильні бренди, одягає своїх дітей у недорогий одяг, особливо в ці часи. Диявол криється в деталях", - зазначила експерт.

До речі, Кейт і Вільям активно вчать своїх малюків етикету. Також герцоги Кембриджські нерідко ходять з дітьми на різні виставки, знайомлять їх з історією та мистецтвом.

Ми писали, які улюблені страви герцогині Кембриджської.

Раніше стало відомо, чому принц Вільям не хотів женитися на Кейт Міддлтон.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Кейт Міддлтон
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