Принц Гаррі вибачився за приватний літак, але його знову спіймали на брехні

Принц Гаррі спробував виправдатися за скандал з приватними перельотами, але вийшло у нього не дуже переконливо - журналісти підловили принца на брехні. Герцог Сассекський разом з Меган Маркл прилетів в Амстердам, де розповів про новий масштабний екологічний проект Travalyst.

Нагадаємо, в серпні Меган Маркл і принц Гаррі здійснили чотири приватних перельоти за 11 днів під час подорожі на Ібіцу і в Ніццу. Тоді їх звинуватили у лицемірстві - визнані борці проти забруднення довкілля залишили величезний вуглецевий слід від літака, найнятого для їх особистого користування.

"Ми всі можемо стати краще, і незважаючи на те, що ніхто з нас не досконалий, ми всі несемо відповідальність за наш власний вплив на навколишній світ. Питання в тому, що ми робимо для того, щоб врівноважити його", - заявив принц Гаррі.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Королівська пара заручилася підтримкою таких гігантів тревел-індустрії, як Booking.com, SkyScanner, CTrip і TripAdvisor. Герцоги з допомогою нвого проекту хочуть зменшити негативний вплив туризму на довкілля.

Гаррі розповів, що вони з дружиною обожнюють подорожувати, але час нести відповідальність за планету. Герцог Сассекський заявив, що 99 % перельотів він здійснює комерційними рейсами, а приватними літаками користується лише "заради безпеки своєї родини".

"Сюди я прилетів комерційним рейсом", - підкреслив принц, і знову закликав всіх робити внесок у захист навколишнього середовища.

За заявою Гаррі, він робить внески в фонди, які борються з вуглецевим слідом - садять дерева, розробляють нові енергетичні технології.

Меган Маркл і принц Гаррі в приватному літаку (фото: instagram.com/sussexroyalmh)

Королівський кореспондент Daily Mail Річард Кей порадив Гаррі почекати з лекціями про захист навколишнього середовища. Оскільки зараз будь-які його висловлювання на цю тему відразу ж будуть спотворені.

"Якщо ти опинився в ямі, перестань копати. Не всі можуть розібратися у зміні клімату, це питання дуже складне. Але люди можуть розпізнати лицемірство, коли стикаються з ним", - заявив експерт.

Крім того, журналісти Daily Mail підловили принца на відвертій брехні. Вони підрахували, що з дня весілля з Меган Маркл шість з дев'яти своїх перельотів принц зробив на приватних літаках, що протирічить його заявам про "99% комерційних рейсів".

А в міську раду Брайтона (Східний Сассекс) надійшла петиція з вимогою позбавити герцога і герцогиню Сассекських їх титулів "за аморальну і недемократичну поведінку". Петиція вже набрала достатню кількість голосів для розгляду.

До речі, не так давно Меган Маркл і принца Гаррі засікли в дешевому пабі. Гаррі випив пару кухлів пива, а Меган протягом кількох годин потягувала просту воду.