Принц Гарри все-таки поедет на коронацию своего отца. Но есть нюанс

Так, в заявлении говорится о том, что принц Гарри "посетит коронационную службу в Вестминстерском аббатстве 6 мая", что с радостью подтверждает дворец

"Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет", - идет речь в публикации.

Тут стоит отметить, что длительное время было неясно, примет ли участие младший сын короля или его семья, которые проживают в США, в официальной церемонии восшествия на британский престол монарха.

Король Чарльз III и королева-консорт Камилла в Голубой гостиной Букингемского дворца (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Интригу дополнял тот факт, что принца Гарри не видели со своим отцом или старшим братом принцем Уильямом с момента публикации его скандальных мемуаров "Запасной", на страницах которых герцог Сассекский рассказывал о давней напряженности в королевской семье.

К тому же в прошлом месяце Гарри и Меган подтвердили, что их попросили "освободить" их дом Frogmore Cottage на территории Виндзорского замка в Великобритании, подаренный им покойной королевой Елизаветой II.

Добавим, что под вопросом остается и личная роль Гарри в коронации, так как он больше не является действующим членом королевской семьи после своего решения отказаться от королевских обязанностей 3 года назад.

Принц Гарри (фото: Getty Images)

В марте представитель герцога сообщил, что пара получила приглашение на коронацию, но еще не подтвердила свое присутствие. Позже стало известно, что на требования Гарри и Меган в королевском дворце, скорее всего, ответили отказом.

Дело в том, что герцоги были возмущены, что на торжественное мероприятие не пригласили их 4-летнего сына Арчи и 2-летнюю дочь Лилибет. Также принц Гарри хотел, чтобы ему и всей его семье выделили отдельное место на балконе Букингемского дворца. Эту привилегию имеют только действующие члены королевской семьи, а Гарри и Меган сложили свои полномочия.

Тем не менее, учитывая продолжительные спекуляции на эту тему, герцог Сассекский решил "не подливать масла в огонь" и не стал усугублять напряженность с другими членами королевской семьи, в итоге дав положительный ответ на приглашение посетить церемонию коронации своего отца. Даже без Меган и детей.

Гарри, Меган и их дети - принц Арчи и принцесса Лилибет (фото: instagram.com/alexilubomirski)