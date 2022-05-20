Принц Чарльз помолився за Україну і отримав в подарунок марку з "російським кораблем"

Дипломат нагадала, що Україна і українці мають велику підтримку Великої Британії та Канади. Багато наших людей отримали прихисток в цих країнах.

"Велика честь від імені Президента України та українського народу передати подарунок Його Високості принцу Чарльзу відому марку "Укрпошти" про російський військовий корабель", - написала вона.

Принц отримав блок з шести марок в спеціальній рамці під склом.

Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv

Крім того королівська родина взяла участь у спільній молитві за Україну та українців "Боже Великий Єдиний, нам Україну храни" у Соборі Успіння Пресвятої Богородиці.

Юлія Ковалів пише, що вражена інтересом, який принц та герцогиня приділили українським традиціям, дбайливо збереженим в Канаді.

"Візит королівської родини до нашої громади - це важливий знак солідарності з українцями у захисті нашої державності та незалежності", - додала вона.

Відео: facebook.com/yuliya.kovaliv