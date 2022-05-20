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Принц Чарльз помолився за Україну і отримав в подарунок марку з "російським кораблем"

Фото: Принц Чарльз отримав марку про "російський корабель" (facebook.com/yuliya.kovaliv)
Автор: Світлана Мащенко

Спадкоємець Британської монархії, принц Чарльз отримав у подарунок марку з "російським воєнним кораблем", а також помолився за Україну. Такі заходи він з дружиною, герцогинею Каміллою, провів під час візиту Оттави, столиці Канади.

Про це розповіла посол України в Канаді Юлія Ковалів у Facebook.

Дипломат нагадала, що Україна і українці мають велику підтримку Великої Британії та Канади. Багато наших людей отримали прихисток в цих країнах.

"Велика честь від імені Президента України та українського народу передати подарунок Його Високості принцу Чарльзу відому марку "Укрпошти" про російський військовий корабель", - написала вона.

Принц отримав блок з шести марок в спеціальній рамці під склом.

Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv

Крім того королівська родина взяла участь у спільній молитві за Україну та українців "Боже Великий Єдиний, нам Україну храни" у Соборі Успіння Пресвятої Богородиці.

Юлія Ковалів пише, що вражена інтересом, який принц та герцогиня приділили українським традиціям, дбайливо збереженим в Канаді.

"Візит королівської родини до нашої громади - це важливий знак солідарності з українцями у захисті нашої державності та незалежності", - додала вона.

Відео: facebook.com/yuliya.kovaliv

Раніше ми писали, що в Києві з'явилося квіткове панно у вигляді марки з російським кораблем.

Також в Укрпошті анонсували випуск нової марки з переможцями Євробачення 2022.

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Принц Чарльз