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Гаряча любов в холодну зиму: кого із знаків Зодіаку вразить стріла амура в лютому

STYLERЖиття    15.01.2020 - 06:37
Гаряча любов в холодну зиму: кого із знаків Зодіаку вразить стріла амура в лютому
Гороскоп на лютий 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким лютий принесе казкову удачу в любові

Гороскоп на лютий 2020 року свідчить про те, що другий зимовий місяць буде різноманітним і насиченим і після січневого спокою і у багатьох знаків Зодіаку можливі незвичайні пригоди, в тому числі і в сфері любові.

Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку варто уважніше придивитися до свого оточення, щоб не пропустити свою долю.

Овни

У лютому в Овнів буде переважати піднесено-романтичні настрої і готовність здійснювати будь-які подвиги в ім'я коханої людини. Зірки рекомендують скористатися таким шансом і припливом натхнення, щоб завоювати прихильність людини, який давно подобається.

Тельці

У лютому у Тельців є шанси поліпшити стосунки і вивести їх на абсолютно новий рівень довіри. Для цього потрібно не так багато – вміння прислухатися до думки і порад своєї другої половини, так як вони виявляться найбільш актуальними в цьому місяці.

Діви

Лютий – відмінний місяць для того, щоб разом провести дозвілля, облаштувати спільну квартиру, сходити на романтичну вечерю або провести час в романтичній обстановці. Саме це дасть поштовх для зближення або створення чогось спільного, наприклад, стабільних відносин.

Ваги

Місяць естетичної і плотської насолоди, який варто розбавити романтичними походами в театр, кіно чи на музичний концерт. Якщо є на прикметі людина, яка давно привертає увагу – найбільш вдалий час, щоб вразити її своїм романтизмом.

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