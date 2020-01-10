Гроші потечуть рікою: знаки Зодіаку, яких чекає фінансова удача в лютому

Гороскоп на лютий 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвав знаки Зодіаку, яким лютий принесе фінансову стабільність

Гороскоп на 2020 рік свідчить про те, що Білий Металевий Щур приготував безліч сюрпризів для всіх знаків Зодіаку. Сфера фінансів, багатство і нагромадження – це основна сфера його впливу. Символ 2020 року – це мудре, розважливе і бережливе звірятко, яке може бути щедрим до того, хто не схильний до тринькання.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким лютий несе удачу у всіх фінансових справах і починаннях.

Овни

Старанна праця Овнів буде винагороджена і другий місяць року принесе їм стабільні грошові надходження. Зірки говорять, що якщо Овни будуть витрачати кошти з розумом, то фінансові потоки почнуть збільшуватися.

Тельці

Зірки обіцяють цьому знаку Зодіаку отримання прибутків з вкладених інвестицій раніше і якщо приділити час довгостроковому плануванню, то найближчим часом Щур принесе в лапах виграш. Не варто скупитися на подарунки для близьких.

Діва

Представників цього знаку Зодіаку в лютому очікують приємні бонуси і можливе підвищення зарплати. Варто докласти сили і гарненько попрацювати в лютому, щоб навесні не відчувати жодних матеріальних труднощів.

Терези

У лютому для Терезів відкриються нові перспективи і прибутковою виявиться абсолютно нова сфера діяльності. Зірки рекомендують працювати не покладаючи рук і не ухилятися від усіх своїх зобов'язань, щоб гроші текли рікою.