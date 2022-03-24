ru ua
Чт, 24 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ці сервіси стали в Україні безкоштовними або майже безкоштовними: список компаній, які допомагають

Новость на русском →
Четвер 24 березня 2022 19:32
Ці сервіси стали в Україні безкоштовними або майже безкоштовними: список компаній, які допомагають Фото: Список компаній, які зробили українцям безкоштовний доступ (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Поки одні світові компанії вагаються зі своїм відходом з країни-агресора Росії, інші намагаються максимально полегшити життя українців. Вони відкривають безкоштовний доступ до своїх ресурсів, контенту або ж встановлюють символічну плату за свої послуги.

Які компанії допомагають українцям в нашій країні та за кордоном, розповіла Юлія Повх.

Книги

Audible - надали шість безкоштовних кредитів на аудіокниги всім передплатникам з України.

PocketBook - відкрив кредит на 200 гривень. На цю суму можна завантажити книги безкоштовно.

Yakaboo - безкоштовний доступ до читання та прослуховування книг у додатку.

Фоліо - дає можливість завантажити будь-які електронні книги за символічну суму в 1 гривню з промокодом Book. Гроші йдуть на благодійність.

Видавництво Старого Лева - безкоштовний доступ до дитячих книг. Також на сайті можна купити подарунковий сертифікат для українських біженців.

ТБ і музика

Megogo - відкрили доступ до 34 українських каналів, деяких фільмів. Мультфільми можна дивитися безкоштовно всім користувачам при реєстрації або авторизації з номера українських операторів.

Deezer - прослуховування музики для України в безкоштовному преміумдоступі строком на один місяць.

Також безкоштовний доступ до телеканалів ТБ і освітнього контенту зробили Vodafon TV, Sweet TV, Kyivstar TV.

Навчання

Busuu - дарує три місяці преміум для вивчення іноземних мов (12 доступних)

Drops - Рік безкоштовно преміум для українців. Після реєстрації протягом 48 годин приходить спеціальний промокод.

Preply - комісії з українців і репетиторів прибрали. Запустили програму підтримки українців у вивченні іноземних мов. Можна вибрати мову і варіанти вивчення.

Ling App - додаток безкоштовно для українців

uTalk - безкоштовний доступ до вивчення слів

LingQ - преміум-аккаунт для українців з доступом до 24 мов. Для отримання доступу потрібно написати на підтримку.

Simple English - набирають групи на безкоштовне вивчення англійської для дорослих і дітей.

The Campster - всі курси для українців безкоштовні

Coursera - безкоштовний доступ українцям до всіх курсів. Потрібно подати заявку.

CreoStudy - курс для тих, хто хоче навчитися працювати на платформі Upwork.

Креативна практика - безкоштовний доступ до курсів з дизайну

Humanitarium - безкоштовний доступ на один місяць до 12 відеокурсів на тему мистецтва, дизайну, філософії. Промокод: 068-5072

Boosta - безкоштовний доступ до 4 digital-курсів

Здоров'я

еЗдоровье - безкоштовні консультації

HaloDoctor.pl - Польська платформа медичної допомоги, є українська та англійська мова

Doctor Online - безкоштовні консультації

Viveo - безкоштовні консультації

Onlayn-Likar.com - консультації телефоном, гаряча лінія з 8 до 20 за номером: 42 239 20 50.

Сінево - у деяких містах Україні є можливість здати життєвоважливі аналізи безкоштовно.

Teplo.app - безкоштовні консультації з психологом

Meditopia - безкоштовний доступ до програми для медитацій

Зв'язок

Kyivstar - 250 гривень на зв'язок у роумінгу на один місяць. Доступ до Домашнього Інтернету для тих, хто не поповнив рахунок, зв'язок – потрібно зателефонувати оператору на 466 і дадуть безкоштовний доступ.

Vodafon - 1000 хвилин безкоштовно для дзвінків по Україні, 10 ГБ Інтернету. Продовження тарифу - безкоштовно.

Lifecell - 5 ГБ і 30 хвилин безкоштовно по Україні. 1 ГБ і 10 хвилин – в роумінгу.

Viber - 60 хвилин безкоштовно через сервіс Viber Out.

Skype - безкоштовні дзвінки з будь-якої платформи

Європейські оператори роблять спеціальні умови для українців - від безкоштовних sim-карт до безкоштовного зв'язку терміном на один місяць. Уточнювати потрібно на місці.

Фінанси

Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, Moneygram, Skrill - не беруть оплату за перекази в Україну

PayPal - зайшов на український ринок і скасовує комісії

Revolut - спростив відкриття карти для українців, замовлення і доставка фізичної карти безкоштовна (принаймні в Польщі)

Wise - скасував комісії українцям за перекази в гривнях

Авіакомпанія

WizzAir - надали 100 + тис. безкоштовних квитків

LOT - знижка до 30 до 99% на рейси

Finnair - надає знижку 95% за промокодом Ukraine95

Нагадаємо, раніше ми розмістили карту заправок, де зараз можна купити бензин.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
помощь сервис
LITE
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі