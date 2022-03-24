Ці сервіси стали в Україні безкоштовними або майже безкоштовними: список компаній, які допомагають

Поки одні світові компанії вагаються зі своїм відходом з країни-агресора Росії, інші намагаються максимально полегшити життя українців. Вони відкривають безкоштовний доступ до своїх ресурсів, контенту або ж встановлюють символічну плату за свої послуги.

Які компанії допомагають українцям в нашій країні та за кордоном, розповіла Юлія Повх.

Книги

Audible - надали шість безкоштовних кредитів на аудіокниги всім передплатникам з України.

PocketBook - відкрив кредит на 200 гривень. На цю суму можна завантажити книги безкоштовно.

Yakaboo - безкоштовний доступ до читання та прослуховування книг у додатку.

Фоліо - дає можливість завантажити будь-які електронні книги за символічну суму в 1 гривню з промокодом Book. Гроші йдуть на благодійність.

Видавництво Старого Лева - безкоштовний доступ до дитячих книг. Також на сайті можна купити подарунковий сертифікат для українських біженців.

ТБ і музика

Megogo - відкрили доступ до 34 українських каналів, деяких фільмів. Мультфільми можна дивитися безкоштовно всім користувачам при реєстрації або авторизації з номера українських операторів.

Deezer - прослуховування музики для України в безкоштовному преміумдоступі строком на один місяць.

Також безкоштовний доступ до телеканалів ТБ і освітнього контенту зробили Vodafon TV, Sweet TV, Kyivstar TV.

Навчання

Busuu - дарує три місяці преміум для вивчення іноземних мов (12 доступних)

Drops - Рік безкоштовно преміум для українців. Після реєстрації протягом 48 годин приходить спеціальний промокод.

Preply - комісії з українців і репетиторів прибрали. Запустили програму підтримки українців у вивченні іноземних мов. Можна вибрати мову і варіанти вивчення.

Ling App - додаток безкоштовно для українців

uTalk - безкоштовний доступ до вивчення слів

LingQ - преміум-аккаунт для українців з доступом до 24 мов. Для отримання доступу потрібно написати на підтримку.

Simple English - набирають групи на безкоштовне вивчення англійської для дорослих і дітей.

The Campster - всі курси для українців безкоштовні

Coursera - безкоштовний доступ українцям до всіх курсів. Потрібно подати заявку.

CreoStudy - курс для тих, хто хоче навчитися працювати на платформі Upwork.

Креативна практика - безкоштовний доступ до курсів з дизайну

Humanitarium - безкоштовний доступ на один місяць до 12 відеокурсів на тему мистецтва, дизайну, філософії. Промокод: 068-5072

Boosta - безкоштовний доступ до 4 digital-курсів

Здоров'я

еЗдоровье - безкоштовні консультації

HaloDoctor.pl - Польська платформа медичної допомоги, є українська та англійська мова

Doctor Online - безкоштовні консультації

Viveo - безкоштовні консультації

Onlayn-Likar.com - консультації телефоном, гаряча лінія з 8 до 20 за номером: 42 239 20 50.

Сінево - у деяких містах Україні є можливість здати життєвоважливі аналізи безкоштовно.

Teplo.app - безкоштовні консультації з психологом

Meditopia - безкоштовний доступ до програми для медитацій

Зв'язок

Kyivstar - 250 гривень на зв'язок у роумінгу на один місяць. Доступ до Домашнього Інтернету для тих, хто не поповнив рахунок, зв'язок – потрібно зателефонувати оператору на 466 і дадуть безкоштовний доступ.

Vodafon - 1000 хвилин безкоштовно для дзвінків по Україні, 10 ГБ Інтернету. Продовження тарифу - безкоштовно.

Lifecell - 5 ГБ і 30 хвилин безкоштовно по Україні. 1 ГБ і 10 хвилин – в роумінгу.

Viber - 60 хвилин безкоштовно через сервіс Viber Out.

Skype - безкоштовні дзвінки з будь-якої платформи

Європейські оператори роблять спеціальні умови для українців - від безкоштовних sim-карт до безкоштовного зв'язку терміном на один місяць. Уточнювати потрібно на місці.

Фінанси

Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, Moneygram, Skrill - не беруть оплату за перекази в Україну

PayPal - зайшов на український ринок і скасовує комісії

Revolut - спростив відкриття карти для українців, замовлення і доставка фізичної карти безкоштовна (принаймні в Польщі)

Wise - скасував комісії українцям за перекази в гривнях

Авіакомпанія

WizzAir - надали 100 + тис. безкоштовних квитків

LOT - знижка до 30 до 99% на рейси

Finnair - надає знижку 95% за промокодом Ukraine95