Українці зможуть змінювати місце прописки онлайн: чекали давно
Українці нарешті зможуть змінювати реєстрацію місця проживання онлайн - через портал "Дія". Функція стане доступною з 17 травня.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю "Радіо Свобода".
"Ми запускаємо прописку онлайн 17 травня на Diia Summit (Публічна подія, на якій Мінцифри презентує нові онлайн-сервіси, - ред.), і вже після цього можна буде змінювати місце реєстрації онлайн", - сказав міністр.
Прописатися онлайн можна буде як у власному житлі, так і в орендованому.
"Якщо я хочу прописатися в іншої людини, то цій людині приходить сповіщення, що у неї хтось хоче прописатися", - уточнив Федоров.
Тобто, можна ввести адресу, і власник квартири просто підтвердить це електронним підписом на порталі "Дія", який також запрацює з 17 травня.
"Я думаю, що ми побачимо цікаву картину - як і де насправді проживають люди в Україні", - зазначив міністр.
За його словами, нині кожен третій українець проживає не за місцем своєї реєстрації, а мільйон українців взагалі не мають прописки.
Окрім цього, військкомати автоматично отримуватимуть інформацію про зміну місця реєстрації громадянина.
Нагадаємо, експеримент з електронною пропискою розпочався ще 1 квітня в Києві та деяких обласних центрах. Вона поширюється на дітей з 14 до 18 років. Зараз дистанційно можна прописати до батьків дітей, які не досягли 14-річного віку.