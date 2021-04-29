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Українці зможуть змінювати місце прописки онлайн: чекали давно

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 16:14
Українці зможуть змінювати місце прописки онлайн: чекали давно Фото: в "Дії" можна буде міняти прописку (РБК-Україна)
Автор: Styler

Українці нарешті зможуть змінювати реєстрацію місця проживання онлайн - через портал "Дія". Функція стане доступною з 17 травня.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Ми запускаємо прописку онлайн 17 травня на Diia Summit (Публічна подія, на якій Мінцифри презентує нові онлайн-сервіси, - ред.), і вже після цього можна буде змінювати місце реєстрації онлайн", - сказав міністр.

Прописатися онлайн можна буде як у власному житлі, так і в орендованому.

"Якщо я хочу прописатися в іншої людини, то цій людині приходить сповіщення, що у неї хтось хоче прописатися", - уточнив Федоров.

Тобто, можна ввести адресу, і власник квартири просто підтвердить це електронним підписом на порталі "Дія", який також запрацює з 17 травня.

"Я думаю, що ми побачимо цікаву картину - як і де насправді проживають люди в Україні", - зазначив міністр.

За його словами, нині кожен третій українець проживає не за місцем своєї реєстрації, а мільйон українців взагалі не мають прописки.

Окрім цього, військкомати автоматично отримуватимуть інформацію про зміну місця реєстрації громадянина.

Нагадаємо, експеримент з електронною пропискою розпочався ще 1 квітня в Києві та деяких обласних центрах. Вона поширюється на дітей з 14 до 18 років. Зараз дистанційно можна прописати до батьків дітей, які не досягли 14-річного віку.

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