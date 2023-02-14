Во время стрелкового боя полицейские эвакуировали последнего ребенка из Угледара (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Донецкой области.

"15-летний сын священника оставался единственным ребенком в городе, который круглосуточно штурмуют российские войска. Рискуя жизнью, "Белые ангелы" провели очередную спасательную операцию и во время стрелкового боя вывезли мальчика с семьей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семья уже в безопасности. На сегодня ситуация в Угледаре остается напряженной, а в городе остается более 300 взрослых.

"В настоящее время все усилия экипажей "Белый Ангел" направлены на эвакуацию людей из зоны боевых действий в безопасные районы. Приоритетное направление - семьи с детьми", - добавили в полиции.