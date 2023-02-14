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Во время стрелкового боя полицейские эвакуировали последнего ребенка из Угледара (видео)

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Угледар, Вторник 14 февраля 2023 19:18
Во время стрелкового боя полицейские эвакуировали последнего ребенка из Угледара (видео) Фото: полицейские эвакуировали последнего ребенка из Угледара (dn.npu.gov.ua/)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 14 февраля, правоохранителям удалось эвакуировать последнего ребенка из Угледара (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Донецкой области.

"15-летний сын священника оставался единственным ребенком в городе, который круглосуточно штурмуют российские войска. Рискуя жизнью, "Белые ангелы" провели очередную спасательную операцию и во время стрелкового боя вывезли мальчика с семьей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семья уже в безопасности. На сегодня ситуация в Угледаре остается напряженной, а в городе остается более 300 взрослых.

"В настоящее время все усилия экипажей "Белый Ангел" направлены на эвакуацию людей из зоны боевых действий в безопасные районы. Приоритетное направление - семьи с детьми", - добавили в полиции.

Напомним, что президент России Владимир Путин продолжает публично поддерживать Министерство обороны России, поскольку его войска продолжают нести катастрофические потери в районе Угледара Донецкой области.

Частная американская компания Maxar Technologies показала, как выглядят деревни в Донецкой области после месяцев обстрелов российских войск. Опубликованы спутниковые снимки.

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. В боях под Угледаром была полностью разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты из Владивостока.

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