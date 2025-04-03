Приквел "Блондинки в законе" приближается: как будет выглядеть юная Эль Вудс (фото)

Что известно о приквеле "Блондинки в законе"

Сериал получил лаконичное название "Эль" и расскажет о школьных годах блондинки, которая поступит в Гарвард. Он уже находится на стадии производства и запланирован к выходу в 2025 году. Риз Уизерспун, сыгравшая в оригинальном фильме, выступает исполнительным продюсером проекта.

Риз Уизерспун в роли Эль Вудс (фото: instagram.com/legallyblondemovies)

Младшую версию воплотит Лекси Майнтри. Роль отца Эль исполнит Том Эверетт Скотт, а мамы - Джун Диан Рафаэль. Также в проекте появятся Габриэль Поликано, которая сыграет противоположную героине девочку Лиз, Джейкоб Московиц в роли школьной звезды Майлза и Чендлер Кинни, которая предстанет в образе старшеклассницы Кимберли, враждующей с Эль.

В сериале, созданием которого занимается шоураннер Лора Киттрелл, покажут события, которые сформировали будущего юриста, превратив ее в уверенную и харизматичную леди.

Первый кадр из сериала "Эль"

Риз Уизерспун заявила о старте съемок и представила первый кадр, на котором Лекси предстает в роли школьницы Эль.

"Гарвард был сложным. А школа - еще сложнее", - в шутку подписала фото Уизерспун.

На снимке девушка предстает в фирменном розовом цвете с телефонным проводом и постельным бельем в тон. Выглядит так, будто находится в самом разгаре увлекательного телефонного разговора.

Эль Вудс в приквеле (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Напомним, комедия "Блондинка в законе" (Legally Blonde) вышла на экраны 13 июля 2001 года и получила еще одно продолжение. Главная героиня Эль Вудс решается поступить в Гарвардскую юридическую школу после того, как ее бойфренд заявил, что она недостаточно для него серьезна. Пытаясь доказать обратное, она поступает в вуз и в итоге превращается в самодостаточную и уверенную в себе женщину. Фильм стал источником вдохновения для многих женщин. Некоторые даже поступали на юридический именно из-за героини Уизерспун, что до сих пор поражает актрису.