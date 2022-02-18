Ватажки бойовиків записали відео про евакуацію за два дні до її оголошення

Ватажки проросійських бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік оголосили сьогодні, 18 лютого, евакуацію населення окупованого Донбасу до Росії. Однак, як виявилося, відеоролики зі зверненням ватажків були записані за два дні до цього.

Як показали метадані відеороликів, які були розміщені на проросійських інтернет-ресурсах, і відеоролик Пушиліна, і відеоролик Пасєчніка були записані ще 16 числа. За день до початку загострення ситуації на Донбасі, та за два дні до оголошення евакуації.

Фото: метадані відеороликів ватажків бойовиків (РБК-Україна)

Варто зазначити, що Пушилін у своєму відеозверненні говорив: "Тому відсьогодні, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації".

Можна припустити, що загострення ситуації в зоні проведення операції Об'єднаних сил з подальшим оголошенням евакуації з ОРДЛО були заплановані щонайменше дві доби тому.

Крім того, у метаданих відео Пасєчніка можна побачити, що файл перебував у папці під назвою "Бросок мангуста". Що означає цей, схожий на назву якої спецоперації, підпис папки, невідомо.