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Ватажки бойовиків записали відео про евакуацію за два дні до її оголошення

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Донбас, П'ятниця 18 лютого 2022 22:28
Ватажки бойовиків записали відео про евакуацію за два дні до її оголошення Фото: Денис Пушилін, ватажок бойовиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький, Владислав Красінський

Ватажки проросійських бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік оголосили сьогодні, 18 лютого, евакуацію населення окупованого Донбасу до Росії. Однак, як виявилося, відеоролики зі зверненням ватажків були записані за два дні до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Як показали метадані відеороликів, які були розміщені на проросійських інтернет-ресурсах, і відеоролик Пушиліна, і відеоролик Пасєчніка були записані ще 16 числа. За день до початку загострення ситуації на Донбасі, та за два дні до оголошення евакуації.

Ватажки бойовиків записали відео про евакуацію за два дні до її оголошення

Ватажки бойовиків записали відео про евакуацію за два дні до її оголошення

Фото: метадані відеороликів ватажків бойовиків (РБК-Україна)

Варто зазначити, що Пушилін у своєму відеозверненні говорив: "Тому відсьогодні, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації".

Можна припустити, що загострення ситуації в зоні проведення операції Об'єднаних сил з подальшим оголошенням евакуації з ОРДЛО були заплановані щонайменше дві доби тому.

Крім того, у метаданих відео Пасєчніка можна побачити, що файл перебував у папці під назвою "Бросок мангуста". Що означає цей, схожий на назву якої спецоперації, підпис папки, невідомо.

Ватажки бойовиків записали відео про евакуацію за два дні до її оголошення

Нагадаємо, у штабі ООС припускають, що окупанти можуть використати евакуацію для проведення терактів, щоб звинуватити в цьому Україну.

Крім того, українська розвідка дізналася про замінування низки об'єктів в Донецьку.

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