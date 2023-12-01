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Прикрываются "Новой почтой". Военный раскрыл новую мошенническую схему с дронами

Злоумышленники хотели выманить более 40 тысяч гривен (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Военный Михаил Лука с позывным "Магнат" рассказал, как его пытались "развести" мошенники. Злоумышленники прикрывались тем, что пытались выдать себя за работников "Новой почты" и спекулировали острой темой - покупкой дронов для ВСУ.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом "Магнат" рассказал в своем Telegram-канале.

В чем суть мошеннической схемы

Военный сообщил, что недавно он проводил сбор средств на дроны. Затем он заказал их и ждал доставку. Внезапно ему позвонили неизвестные, пытавшиеся выдать себя за представителей "Новой почты".

"Магнату" начали говорить, что ему нужно "оплатить пошлину" за дроны из Польши. Мошенники хотели выманить из военного 44 тысяч гривен. При этом они начали пугать тем, что вернут дроны продавцу, если не получат деньги.

Военный из Ивано-Франковска участвовал в боях в Луганской области (фото: instagram.com/magnat_luka)

Как отреагировал "Магнат"

Военный не растерялся. Он не стал сразу перечислять деньги и начал задавать аферистам уточняющие вопросы.

"Я такой: "Стоп, там все идет по документам, дроны оплачены, пошлину на дроны сняли, почему я должен это оплачивать?". Сказал делать возврат.

Позвонил продавцам, они сказали, что только сегодня забрали дроны на "Новую почту" и посылка еще физически не уехала из Варшавы. Единственный вопрос, который меня беспокоит, откуда у них данные о том, что будет ехать данная посылка в Украину", - отметил военный и призвал украинцев быть бдительными, ведь "враги не спят".

Военный пожаловался на мошенников (скриншот)

Ранее мы уже рассказывали, что в Харьковской области задержали мошенника, продававшего несуществующие вещи для ВСУ.

Также недавно стало известно, что главу села в Киевской области разоблачили на миллионной схеме с закупками для ВСУ.

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