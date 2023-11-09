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Главу села в Киевской области разоблачили на миллионной схеме с закупками для ВСУ

Киевская область, Четверг 09 ноября 2023 11:14
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Главу села в Киевской области разоблачили на миллионной схеме с закупками для ВСУ Фото: главу села в Киевской области разоблачили на миллионной схеме (npu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Глава одного из сел в Киевской области причастен к преступной схеме, связанной с закупкой формы для военных. Чиновнику грозит тюрьма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Следствие установило, что в конце 2022 года одна из общин Обуховского района провела тендер на приобретение снаряжения для добровольцев. Подрядчик должен был поставить зимнее военное снаряжение, что и было сделано.

Но после проведения экспертизы установили, что форма не отвечает техническим условиям. Поставка одежды была с нарушением условий и сроков договора. Полиция отмечает, что сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 2,5 млн гривен. Это 73% от общей стоимости проведенного тендера.

Главе села объявили подозрение по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Чиновнику грозит от 3 до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, в Одессе разоблачили схему, благодаря которой депутаты и их родственники получали "белые билеты".

Также ГБР разоблачило схему, к которой причастны военные. Злоумышленники продавали в интернете одежду и амуницию ВСУ.

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