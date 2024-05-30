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12 растений, которые лучше всего отпугивают комаров летом

Четверг 30 мая 2024 06:50
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12 растений, которые лучше всего отпугивают комаров летом Какие растения отпугивают комаров (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Приближается лето - а с теплой погодой появляются и комары. Эти надоедливые насекомые донимают своим писком и безжалостными укусами. Однако считается, что некоторые растения могут отогнать этих кровопийц.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Garden Design.

Лаванда

Насекомые и даже животные всегда обходят лаванду. Причина этому - чудесный аромат, который исходит от эфирных масел, содержащихся в листьях растения.

Предполагают, что лавандовое масло даже препятствует способности комаров чувствовать запах.

12 растений, которые лучше всего отпугивают комаров летом

Лаванда (фото: Freepik)

Это растение очень выносливо после того, как прижилось, и требует только полного солнца и хорошего дренажа. Однако лучше она чувствует себя в теплом климате.

Бархатцы

Бархатцы, легкие в выращивании однолетние цветы, выделяют запах, который отпугивает комаров. Их также можно выращивать в горшках и ставить на балконе, у внутреннего дворика или входа в дом, чтобы отпугивать насекомых.

12 растений, которые лучше всего отпугивают комаров летом

Бархатцы (фото: Freepik)

Кроме этого, по результатам исследований они не только отпугивают комаров, но и тлю, белокрылок, мексиканских бобовых жуков, кабачковых жуков и томатных рогохвостов.

Лимонная трава

Известная своим выразительным запахом, лемонграсс (или лимонная трава) является наиболее распространенным натуральным ингредиентом в средствах от комаров.

12 растений, которые лучше всего отпугивают комаров летом

Лемонграсс (фото: Freepik)

Это неприхотливое в уходе растение лучше всего чувствует себя в больших кашпо, поскольку не выдерживает морозов, но в более теплом климате его можно высаживать непосредственно на солнечном участке в почву.

Кошачья мята

Кошачью мяту можно найти почти везде. Она происходит из семейства мятных и обильно растет и как коммерческое растение, и как сорняк. За ней очень легко ухаживать, и она может даже начать захватывать другие участки вашего сада.

Однако, если вы готовы забыть о коварном характере этого растения, оно является отличным репеллентом от комаров.

12 растений, которые лучше всего отпугивают комаров летом

Кошачья мята (фото: Wikipedia)

Исследование, проведенное в Университете штата Айова, показало, что кошачья мята в десять раз эффективнее химического вещества, используемого в большинстве средств от насекомых.

Розмарин

Еще одно замечательное средство от комаров - розмарин. И Нью-Йоркский ботанический сад, и PlantShed советуют это растение. Древесный аромат розмарина - именно то, что отпугивает комаров, а также капустную моль и морковную муху.

12 растений, которые лучше всего отпугивают комаров летом

Розмарин (фото: Freepik)

Пока вредители держатся как можно дальше, вы можете наслаждаться ароматом растения, а также использовать его как приправу в кулинарии.

Базилик

Базилик - еще одна трава, которая также может выполнять двойную функцию - отпугивать вредителей и быть приправой для блюд. Резкий запах, издающий листья базилика, прогоняет насекомых.

12 растений, которые лучше всего отпугивают комаров летом

Базилик (фото: Freepik)

Это растение, которое можно высадить как в саду, так и в контейнере, любит влажную землю, требует хорошего дренажа и много солнца.

Герань душистая

Ароматная герань также является популярным растением, отпугивающим комаров. Кроме того, ее сильный аромат отпугивает еще несколько видов вредителей.

12 растений, которые лучше всего отпугивают комаров летом

Герань (фото: Wikipedia)

Эти быстрорастущие растения любят тёплый, солнечный и сухой климат, но если вы живете в зоне с холодным климатом, их можно выращивать в кашпо.

Монарда

Если вы хотите привлечь полезных насекомых, таких как пчелы и бабочки, и одновременно отпугнуть вредителей - монарда или лошадиная мята станет помощницей.

12 растений, которые лучше всего отпугивают комаров летом

Монарда (фото: Wikipedia)

Просто измельчите ее листья, чтобы высвободить ароматические масла. Кроме того, вы сможете наслаждаться красочными цветами красных, розовых, лавандовых, белых или фиолетовых оттенков в течение всего лета.

Мята

Мята - прекрасное нетоксичное средство для отпугивания комаров, мух и даже муравьев. Чем резче аромат, тем меньше насекомых у вас будет.

12 растений, которые лучше всего отпугивают комаров летом

Мята (фото: Freepik)

Выращивать мяту можно в горшках или в открытом грунте. Вы даже можете высушить листья и использовать его дома как естественный метод борьбы с вредителями - или добавлять в чай.

Агератум

Этот привлекательный однолетний цветок - прекрасно растет в почве или контейнере. Однако выращивать растение следует с осторожностью - и лучше отказаться от него, если у вас есть маленькие дети или животные.

12 растений, которые лучше всего отпугивают комаров летом

Агератум (фото: Freepik)

Цветы агератума содержат кумарин - химическое вещество, которое помогает отпугивать комаров, но также делает его токсичным при попадании в организм домашних животных или людей.

Шалфей

Если вы любите собираться у костра на заднем дворе, посадите рядом шалфей. Небольшое количество этого растения, брошенного в пламя, будет отпугивать насекомых земляным запахом.

12 растений, которые лучше всего отпугивают комаров летом

Шалфей (фото: Wikipedia)

Шалфей также можно высушить и использовать для приготовления домашнего спрея от насекомых.

Аллиум (декоративный лук)

Эти луковицы, среди которых чеснок и лук, выделяют сильный аромат, что не нравится комарам.

12 растений, которые лучше всего отпугивают комаров летом

Аллиум (фото: Freepik)

Это растение отличается причудливыми шарообразными цветами, словно плывущими на длинных тонких стеблях.

Раньше мы писали о том, как избавиться от одуванчиков без применения химии.

А также рассказывали, какие цветы лучше всего сажать у помидоров.

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