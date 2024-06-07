В Черкассах на последнем звонке выпускник сделал предложение своей девушке: трогательное видео

В Черкассах на празднике последнего звонка выпускник 11 класса сделал предложение своей девушке. Пара вместе уже полгода.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео на Facebook -странице "Жити в Черкасах".

Выпускники танцевали вальс. О том, что выпускник Самин собирается делать предложение своей девушке, знал только хореограф, который ставил танец школьникам.

На видео Самин вышел в центр круга и опустился на одно колено перед девушкой Марией. Публика начала аплодировать и кричать. Девушка сказала "да", поэтому одноклассники начали поздравлять новоиспеченных молодоженов объятиями.

Позже в интервью Мария рассказала, что предложение было для нее неожиданным.

"Это было максимально неожиданно. Первая эмоция, которая приходит в голову - это шок, но впоследствии только положительные ощущения", - поделилась девушка собственными эмоциями.

Она вспоминает, что Самин очень переживал перед танцем, но она не понимала, что его так смущает.

"Он рассказывал, что очень переживал по этому поводу. И даже перед самым танцем сказал мне, как сильно переживает. Я тогда очень сильно удивилась, только потом все поняла", - сказала она.

Выпускница рассказала, что они с молодым человеком планируют общее будущее, хотя и будут поступать в разные университеты. Однако в ближайшие несколько лет пара не планирует жениться.

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