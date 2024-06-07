В Черкассах на последнем звонке выпускник сделал предложение своей девушке: трогательное видео
В Черкассах на празднике последнего звонка выпускник 11 класса сделал предложение своей девушке. Пара вместе уже полгода.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео на Facebook-странице "Жити в Черкасах".
Выпускники танцевали вальс. О том, что выпускник Самин собирается делать предложение своей девушке, знал только хореограф, который ставил танец школьникам.
На видео Самин вышел в центр круга и опустился на одно колено перед девушкой Марией. Публика начала аплодировать и кричать. Девушка сказала "да", поэтому одноклассники начали поздравлять новоиспеченных молодоженов объятиями.
Позже в интервью Мария рассказала, что предложение было для нее неожиданным.
"Это было максимально неожиданно. Первая эмоция, которая приходит в голову - это шок, но впоследствии только положительные ощущения", - поделилась девушка собственными эмоциями.
Она вспоминает, что Самин очень переживал перед танцем, но она не понимала, что его так смущает.
"Он рассказывал, что очень переживал по этому поводу. И даже перед самым танцем сказал мне, как сильно переживает. Я тогда очень сильно удивилась, только потом все поняла", - сказала она.
Выпускница рассказала, что они с молодым человеком планируют общее будущее, хотя и будут поступать в разные университеты. Однако в ближайшие несколько лет пара не планирует жениться.
Как отреагировала сеть
Пользователи поделились своими мыслями под видео:
- "Я теж вийшла заміж відразу після школи й нічого. Вже у шлюбі майже 16 років, маємо двох чудових діточок. Обоє маємо повну вищу освіту. Так що кожному своє. Хай Бог вас благословляє".
- "Діти поспішають жити, щоб не було пізно, кожен день проживають за рік. Раніше були плани, навчання, подорожі, щасливе юнацтво, а зараз просто кохати, бути разом і насолоджуватися прожитим днем".
- "Я теж вийшла заміж одразу після школи, ні на мить про це не пошкодувала, бо маю найкращого у світі чоловіка і люблячого батька трьох прекрасних дітей. Минулого року було 30 років спільного життя. Ніщо не завадило здобути вищу педагогічну освіту, а головне - виховати своїх дітей порядними людьми. Удачі вам, діти, у вас обов'язково буде все добре".
- "Школу закінчили, вже дорослі. Краще нехай виходять заміж, одружуються, ніж помирати від куль та ракет".
- "Стільки експертів вангують, що і як буде. Навіщо лізти в чуже життя. Кожен сам вирішує як йому жити, що робити. А експерти нехай розбираються зі своїм життям".
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При написании материала использовались источники: NV, УП. Життя.
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