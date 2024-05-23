Истории и легенды. Пять лучших замков в Украине, которые стоит увидеть летом

Украинцы все чаще объединяют путешествия по стране с посещением исторических достопримечательностей. В Украине сохранилось немало величественных замков, сыгравших свою роль в истории страны.

Замок в Каменец-Подольском – место фестивалей и романтики

Каменец-Подольская крепость в Хмельницкой области – одна из самых известных и популярных среди туристов. Замок расположен на выступе Смотрицкого каньона на острове, а с городом его соединяет Замковый мост.

Первое упоминание о замке было в грамоте 14 века, хотя исследования археологов указывают на более древнюю историю постройки – с 11-12 века. В разное время Каменец-Подольский замок служил оборонительной крепостью и резиденцией для разных правителей.

В настоящее время крепость находится в составе историко-архитектурного национального заповедника "Каменец-Подольский". Там проводятся различные мероприятия, до войны это было местом для фестивалей, полетов воздушных шаров и романтических уикендов.

В замковом комплексе есть 11 башен с отдельными историями и экспозициями. К примеру, в Папской башне, построенной на средства папы Римского, была тюрьма. В ней отбывал заключение Устим Кармелюк. По легенде, его навещали женщины и дарили платочки. С них он якобы связал веревку и сбежал из подземелья.

Фото: Каменец-Подольская крепость (pixabay.com)

В Черной башне сохранилось деревянное колесо, которое использовалось для добычи воды из колодца. Его выдолбили в скале, чтобы снабжать город водой на случай осады.

Замок Паланок – музей с легендами

Еще один из самых красивых замков Украины – замок Паланок в Мукачево на Закарпатье. Это одно из старейших оборонительных сооружений, возведенное на 68-метровой горе вулканического происхождения еще до 11 века.

В крепости были проложены подземные переходы, в которых во время осады скрывались жители. Внутри замка построены три террасы, которые делят его на три уровня – Верхний, Средний, Нижний замки. Самый старый замок – Верхний, остальные достраивались позже. Паланок пережил много осад и находился в центре венгерско-австрийского противостояния.

История замка тоже имеет свои легенды. Например, владельцем замка когда-то был трансильванский князь Жигмонд Батори, близкий родственник Эржбет Батори, которую называли "кровавой графиней" из-за убийства молодых девушек.

Фото: Замок Паланок (gettyimages.com)

По другой легенде, внутри замка есть колодец, вырыть который помогал черт. Его обманули с оплатой и с тех пор из колодца слышатся звуки его возни.

Сейчас в замке Паланок работает исторический музей. Сооружения находятся в хорошем состоянии, и по территории бывшей твердыне проводят экскурсии.

Хотинская крепость – живописная тведыня на Днестре

Хотинская крепость – одно из самых мощных оборонительных сооружений в Восточной Европе, построенное в 13-14 вв. на месте русского городища (10-13 вв.). Замок находится на правом берегу реки Днестр на юге Хотинского района Черновицкой области.

Это одна из самых больших и красивых крепостей Украины. В конце 14 в. замок был перестроен, в 17 в. его расширили и укрепили по заказу турецкого султана Магомета IV. В это время построили знаменитые фортификационные башни и бастионы.

Хотинская крепость принадлежала многим государственным образованиям – Молдавскому княжеству, Королевству Польскому, Османской и Российской империям. В 19 веке замок утратил свое значение как военный объект.

Фото: Хотинская крепость (gettyimages.com)

В советское время замок активно использовали во время съемок фильмов на историческую тематику. Он выступал в роли средневековых замков: Ла-Рошель, Торкилстон, Мот.

С 2000 года создан государственный историко-архитектурный заповедник "Хотинская крепость".

Луцкий замок – один из самых древних в Украине

Луцкий замок считается одним из самых больших, древних и наилучше сохранившихся замков Украины. Он был построен на месте деревянных укреплений русских князей. В Ипатьевской летописи упоминания о Луцкой крепости датированы 1085 годом. Начал строительство литовский князь Любарт, потому замок носит его имя.

Оборонная постройка состояла когда-то из двух частей: Верхнего и Нижнего замка. Строительство Верхнего замка началось в 14 в. и было завершено в 15 в., хотя потом кое-что менялось. Верхний замок неплохо сохранился до наших дней.

Нижний замок – Окольный начали реконструировать в кирпиче с начала 16 века. Он был значительно больше по площади, но от него сохранились только части стен и одна башня.

В 18 веке крепость потеряла свое оборонительное значение. В 19 веке в составе Российской империи деятельность замка была прекращена, после пожара 1845 башни и стены начали разбирать на строительный материал. В начале 20 века замок начали ремонтировать, когда Волынь была в составе Польской Республики. Там был открыт музей. Тогда замок в документах был назван замком Любарта. При советской власти работы в замке начались с 1963 года.

Фото: Луцкий замок (wikimedia.org/Valentyne Kovalov)

Сейчас в замке Любарта можно подниматься на высокие башни, откуда видны другие достопримечательности города. В замке есть интересные музеи и подземелья.

Романтический замок Шенборнов в Закарпатье

Еще один известный замок в Закарпатье – дворец графов Шенборнов на Закарпатье (в селе Карпаты в 16 км от Мукачево) построен в конце 19 века. Появилось имение из деревянного охотничьего дома в урочище Берегвар, которым владели австрийские аристократы. Затем дворец был построен в замок в стиле неоромантики.

Дворец возведен по астрономическому принципу. Четыре башни по углам символизируют времена года. На крыше замка – 52 дымохода: по количеству недель в году. В здании 12 входов и 365 окон. Еще одно окно в честь высокосного года замуровано. Окна были украшены витражами на библейскую тему. До сих пор сохранились барельефы на античную тематику.

Фото: Замок Шенборнов в Закарпатье (wikimedia.org)

До 1944 года замок принадлежал роду Шенборнов, а позже советские власти открыли там санаторий, который действует и сейчас.