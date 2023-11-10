В старинной церкви под Львовом нашли "криївку" УПА (фото)

Во Львовской области в куполе 120-летней церкви нашли "криївку", в которой местные мужчины, в том числе и бойцы УПА, скрывались от облав большевиков. Сейчас тайник восстанавливают и готовят к включению в туристические маршруты.

Что известно о находке

Находку обнаружили в селе Плоское Самборского района. По словам отца Романа Грома, когда место этого тайника врагу сдал один местный предатель. Также отец отметил, что о существовании тайника на чердаке церкви люди знали давно, но никто туда не поднимался и даже не хотел рассказывать об этом месте.

"У меня возникла идея восстановить ее. Мы сделали несколько экспедиционных вылазок вверх, находили на стенах подписи людей, надписи, бытовые указания" возьми, скажи". Они еще не идентифицированы и не прочитаны. Нашли также много пуль, но не гильз. Можно предположить, что это место было также тайником оружия бойцов УПА", - рассказал Гром.

Сейчас отец занимается восстановлением тайника в рамках проекта "БойкоМандры".

Чтобы найти тайник, исследователям пришлось расспрашивать старожилов о событиях освободительной борьбы. В их селе УПА агитировала местных мужчин не идти служить в Красную армию, куда их насильственно мобилизовывали.

Известно, что в Плоском действовали известные полководцы УПА Олекса Конопадский ("Островерх"), входивший в службу безопасности УПА, командир тактического подразделения "Маковка" Степан Стебельский ("Хрин"). Поэтому возле села обустроили много мест для хранения большевистских облав.

"Криївку" откроют для посещения туристов (фото: Алена Малашина)

"Криївка" была предназначена для долгого пребывания

Летом 1946 года красноармейцы дважды приходили в церковь, но не могли найти тайника, пока его сам не показал местный предатель. Тогда в "криївці" было 7 мужчин, среди них Михаил Кравец - воин УПА, который лечился в селе от ранения. После этого его отправили в Сибирь, где он и умер.

"В тайнике можно было находиться долго, если были запасы пищи. Мы не знаем, когда это место начали использовать как тайник, сколько людей там прятались и в течение какого времени, но знаем о конкретном случае, когда его разоблачили и кто там был в этот момент", - рассказал священник.

Также он отметил, что стены церкви повреждены от разрыва снарядов во время Второй мировой, когда по селу проходил фронт.

Добавим, что после открытия маршрута туристы смогут попасть в эту "криївку".

"Криївку" откроют для посещения туристов (фото: Алена Малашина)