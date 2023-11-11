ua en ru
Сб, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Прикарпатье две пенсионерки купили дроны-камикадзе для ВСУ. Детали впечатляющей истории (фото)

Суббота 11 ноября 2023 14:07
UA EN RU
На Прикарпатье две пенсионерки купили дроны-камикадзе для ВСУ. Детали впечатляющей истории (фото) Пенсионерки сделали свой вклад в победу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

На Прикарпатье две пенсионерки купили для военных дроны-камикадзе. Женщины собирали деньги и хотели помочь ВСУ, потому что считают, что должны быть "надежным тылом" для защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание "Галицкий корреспондент".

Пенсионерки купили дроны - что известно о женщинах

Приобрести "птички" для ВСУ решили жительница Рожнятова Людмила Скубриева и ее тетя из Киева - Галина Гиль. Женщины хотели внести свой вклад в победу. Потому они начали откладывать деньги с пенсий.

Брат жительницы Рожнятова защищал Украину на фронте, но получил ранения и стал ограниченно-пригодным, ведь в его теле до сих пор остаются обломки. Именно с ним советовалась Скубриева, когда вместе с тетей собирала деньги.

На Прикарпатье две пенсионерки купили дроны-камикадзе для ВСУ. Детали впечатляющей истории (фото)

Пенсионерки собрали деньги и купили дроны (фото: gk-press.if.ua)

Как женщины приобрели дроны

Когда пенсионерки накопили почти по 20 тысяч гривен каждая, они обратились к председателю Рожнятовской общины. Женщины просили, чтобы им помогли купить дроны. Координационный штаб общины добавил к деньгам пенсионерок 7 тысяч 500 гривен и заказал "птичек".

Затем дроны доставили в Рожнятов, а оттуда их отправили в 10 ОГШБ "Эдельвейс".

"Кто-то воюет на фронте, а мы должны быть надежным тылом для военных в тылу. Верю, что эти дроны помогут сохранить жизнь нашим ребятам и смогут уничтожать технику врага", - рассказала одна из пенсионерок.

Ранее мы уже рассказывали, что Свитолина и Жадан встретились с украинскими воинами.

Также недавно стало известно, что в старинной церкви во Львове нашли "криївку" УПА.

Читайте РБК-Украина в Google News