ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Смертельне ДТП у Харкові: Дронов перерахував перші гроші

STYLERЖиття    09.12.2019 - 22:47
Смертельне ДТП у Харкові: Дронов перерахував перші гроші
ДТП у Харкові (фото: колаж РБК-Україна)

Винний у скандальної аварії у Харкові Дронов перерахував гроші

ДТП у Харкові, яка забрала життя шістьох людей і принесло каліцтва ще п'ятьом, відбулася в жовтні 2017 року. Один з винних Геннадій Дронов 28 жовтня 2019 року відправив перші гроші в розмірі 500 гривень на рахунок державної виконавчої служби. Про це повідомляє "Комментарии.Харьков".

Дана сума пішла на те, щоб оплатити витрати виконавчої служби. При цьому потерпілим у цій жахливій аварії Дронов не перерахував нічого. Хоча суд зобов'язав Дронова та Зайцеву виплатити 6 мільйонів гривень компенсації сім'ям загиблих.

Смертельне ДТП у Харкові: Дронов перерахував перші грошіСмертельне ДТП у Харкові: Дронов перерахував перші гроші

Фото документа

Варто зазначити, що 10 жовтня 2019 року державний виконавець вніс постанову про арешт коштів, рухомого і нерухомого майна Дронова та грошей, які він заробив, перебуваючи у Крюківській колонії.

Смертельне ДТП у Харкові: Дронов перерахував перші грошіСмертельне ДТП у Харкові: Дронов перерахував перші гроші

Фото документа

Що ж стосується зароблених в колонії грошей від винуватиці ДТП Олени Зайцевої, то її адвокат нічого не розповіла про це.

Нагадаємо, що аварія сталася 8 жовтня 2017 року. У центрі Харкова зіткнулися автомобіль Олени Зайцевої (Lexus) і Геннадія Дронова (Volkswagen Touareg). Через сильний удар машина Зайцевої вилетіла на тротуар і на смерть збила групу пішоходів, з яких 6 померло, а 5 – отримали каліцтва.

Раніше повідомлялося про те, що адвокат Дронова подав касаційну скаргу на вирок 10 років позбавлення волі, позбавлення права керувати авто протягом 3 років та виплату компенсації сім'ям потерпілих.

Під Києвом водій збив дитину і намагався втекти з місця аварії У центрі Києва сталася смертельна ДТП
Новини України Геннадий ДроновДТП
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся