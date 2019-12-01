ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Популярна українська співачка потрапила в ДТП: усі подробиці

STYLERПерсони    01.12.2019 - 14:57
Популярна українська співачка потрапила в ДТП: усі подробиці
Джеррі Хейл потрапила в ДТП - що сталося (фото: instagram.com/thejerryheil)

Джеррі Хейл вперше в житті потрапила в аварію

Відома українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва), яка прославилася завдяки хіту "Охрана, отмена", потрапила в ДТП коли поверталася після концерту в Одесі. Про подію артистка повідомила в соціальній мережі Instagram.

Дівчина зізнається, що подібний випадок з нею стався вперше. "Вперше в моєму житті це сталося. Я потрапила в аварію", - поділилася артистка stories.

Популярна українська співачка потрапила в ДТП: усі подробиці

Джеррі Хейл потрапила в ДТП - що трапилося

За словами виконавиці, в авто врізалася інша машина. Зірка також зізнається, що передчувала ДТП задовго до того, як воно відбулося. На щастя, обійшлося без наслідків.

Джеррі Хейл (фото: instagram.com/thejerryheil)

Масштабна ДТП в центрі Києва: п'яний водій з "диво-номерами" влаштував перегони з поліцією (відео) ДТП з Кулебою і дітьми: з'явилася нова інформація про постраждалих (відео)
Новини України ДТП
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся