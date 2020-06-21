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У Львові після зливи місцеві жителі пересіли в човни (відео)

STYLERЖиття    21.06.2020 - 18:52
У Львові після зливи місцеві жителі пересіли в човни (відео)
У Львові пройшов сильний дощ і люди сіли в човни (фото: pixabay.com)

У Львові розпочалася злива, після якого люди почали плавати на човні

У Львові пройшов сильний дощ з грозою. Деякі вулиці пристойно підтопило, але місцеві жителі не розгубилися – переміщалися на дорогах в човнах.

Найбільш винахідливі вирішили зайнятися рафтингом - спортивний сплав по гірських річках і штучним гребним каналам. Про це повідомляє Telegram-канал "Україна Online".

Відео того, як по місту пливе човен, зняли в суботу, 20 червня, після сильного дощу з грозою. Човен був помічений в Сихові на затоплених вулицях Трилевського і Вернадського.

У Львові пройшов сильний дощ і люди сіли в човни (відео: YouTube)

Варто зазначити, за словами синоптиків, погода до середини літа здивує українців грозами і потужними зливами, які будуть чергуватися з жаркими днями. При цьому іноді температура повітря буде доходити до +37 градусів.

Нагадаємо, в середині цього тижня Київ пішов під воду після сильної зливи. На вулицях міста в черговий раз з'явилися річки, через які автомобілі проїжджали з великими труднощами. Очевидці опублікували фотографії і відео негоди.

Раніше у Миколаєві також пройшла сильна злива, яка затопила центр міста. При цьому за пів години випала половина місячної норми опадів. Дощові каналізації не справлялися з великим потоком води і багато автомобілів опинилися по вікна у воді.

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Автор: Styler

Теги Новини України Львівливень
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