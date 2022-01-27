46-річна українка померла від переохолодження: загинула через годину після госпіталізації
На Прикарпатті померла від переохолодження 46-річна жінка, яку у важкому стані госпіталізували та помістили до реанімації. Незважаючи на вжиті зусилля лікарів, вона померла через годину після потрапляння до лікарні.
Про це йдеться в повідомлення Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
У зведенні про оперативну ситуацію в області вказується, що трагедія сталася вранці 26 січня.
Так, близько 09:00 в реанімаційне відділення Коломийської центральної районної лікарні доставили мешканку села Нижній Вербіж, що за 5 кілометрів від Коломиї.
Пацієнтка 1975 року народження була без свідомості у важкому стані. Близько 10 ранку вона померла в лікарні.
"Попередня причина загибелі - загальне переохолодження організму", - йдеться в публікації.
Деталі та обставини трагічного інциденту з'ясовуються.
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