46-річна українка померла від переохолодження: загинула через годину після госпіталізації

На Прикарпатті померла від переохолодження 46-річна жінка, яку у важкому стані госпіталізували та помістили до реанімації. Незважаючи на вжиті зусилля лікарів, вона померла через годину після потрапляння до лікарні.

Про це йдеться в повідомлення Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

У зведенні про оперативну ситуацію в області вказується, що трагедія сталася вранці 26 січня. Так, близько 09:00 в реанімаційне відділення Коломийської центральної районної лікарні доставили мешканку села Нижній Вербіж, що за 5 кілометрів від Коломиї. Пацієнтка 1975 року народження була без свідомості у важкому стані. Близько 10 ранку вона померла в лікарні. "Попередня причина загибелі - загальне переохолодження організму", - йдеться в публікації. Деталі та обставини трагічного інциденту з'ясовуються.