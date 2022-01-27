46-летняя украинка умерла от переохлаждения: погибла через час после госпитализации

На Прикарпатье умерла от переохлаждения 46-летняя женщина, которую в тяжелом состоянии госпитализировали и поместили в реанимацию. Несмотря на предпринятые усилия врачей, она скончалась через час после попадания в больницу.

Об этом говорится в сообщении Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

В сводке об оперативной ситуации в области указывается, что трагедия произошла утром 26 января. Так, около 09:00 в реанимационное отделение Коломыйской центральной районной больницы доставили жительницу села Нижний Вербиж, что в 5 километрах от Коломыи. Пациентка 1975 года рождения была без сознания в тяжелом состоянии. Около 10 утра она скончалась в больнице. "Предварительная причина гибели - общее переохлаждение организма", - говорится в публикации. Детали и обстоятельства трагического инцидента выясняются.