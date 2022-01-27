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46-летняя украинка умерла от переохлаждения: погибла через час после госпитализации

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Ивано-Франковская область, Четверг 27 января 2022 17:58
46-летняя украинка умерла от переохлаждения: погибла через час после госпитализации Коллаж РБК-Украина: на Прикарпатье женщина замерзла насмерть
Автор: Владимир Костырин

На Прикарпатье умерла от переохлаждения 46-летняя женщина, которую в тяжелом состоянии госпитализировали и поместили в реанимацию. Несмотря на предпринятые усилия врачей, она скончалась через час после попадания в больницу.

Об этом говорится в сообщении Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

В сводке об оперативной ситуации в области указывается, что трагедия произошла утром 26 января.

Так, около 09:00 в реанимационное отделение Коломыйской центральной районной больницы доставили жительницу села Нижний Вербиж, что в 5 километрах от Коломыи.

Пациентка 1975 года рождения была без сознания в тяжелом состоянии. Около 10 утра она скончалась в больнице.

"Предварительная причина гибели - общее переохлаждение организма", - говорится в публикации.

Детали и обстоятельства трагического инцидента выясняются.

Напомним, недавно под Черкассами на предприятии на работе насмерть замерзли двое мужчин - 16 января их обнаружили в холодильной камере уже без признаков жизни.

Также мы писали о том, что в конце декабря в Мариуполе начали расследование в связи со смертью от холода мужчины, который незадолго до смерти ночью бежал совершенно без одежды и его заметили патрульные, но не остановили и не вызвали "скорую".

Добавим, ранее эксперты дали поделились советами, как быстро согреться на улице или дома, и легче перенести морозы.

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Ивано-Франковская область Прикарпатье
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