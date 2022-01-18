Під Черкасами на роботі на смерть замерзли двоє чоловіків

Під Черкасами на підприємстві в селі Боровиця стався груповий нещасний випадок зі смертельними наслідками з двома працівниками. Чоловіків виявили без ознак життя на роботі.

Про це 18 січня передали в прес-службі Управління Держпраці в Черкаській області.

Повідомляється, що сама трагедія трапилася в неділю, 16 січня. Загиблі працювали електриком та охоронців на підприємстві ТОВ "АПК "МАЇС", діяльність якого пов'язана з вирощуванням зернових і технічних культур.

"За інформацією роботодавця, електрика та охоронника підприємства виявили у холодильній камері без ознак життя", - йдеться в публікації.

Про таку подію у прес-службі поліції Черкаської області відомостей наразі немає.

Тим часом розбиратися в причинах і обставинах трагічного інциденту стане новостворена комісія.

"За дорученням Державної служби України з питань праці, Управлінням Держпраці у Черкаській області утворено комісію зі спеціального розслідування групового нещасного випадку", - зазначається в повідомленні.

Інші деталі про подію і про самих жертв не вказуються.

Нагадаємо, що близько двох років тому схожа ситуація зі смертю людей в холодильній камері сталася в Польщі, де загинули два українці 28 і 46 років, які працювали на одному зі складів у Садковиці. Їх тіла були виявлені в анаеробній холодильній камері для зберігання фруктів в листопаді 2019-го. Чоловіки опинилися в безкисневій морозильній камері, яка являє собою контрольовану анаеробну атмосферу, адже зайти туди означає піддати себе смертельній загрозі.