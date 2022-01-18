ru ua
Вт, 18 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Черкасами на роботі на смерть замерзли двоє чоловіків

Новость на русском →
Черкаська область, Вівторок 18 січня 2022 21:49
Під Черкасами на роботі на смерть замерзли двоє чоловіків Фото: автомобіль "швидкої допомоги" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Під Черкасами на підприємстві в селі Боровиця стався груповий нещасний випадок зі смертельними наслідками з двома працівниками. Чоловіків виявили без ознак життя на роботі.

Про це 18 січня передали в прес-службі Управління Держпраці в Черкаській області.

Повідомляється, що сама трагедія трапилася в неділю, 16 січня. Загиблі працювали електриком та охоронців на підприємстві ТОВ "АПК "МАЇС", діяльність якого пов'язана з вирощуванням зернових і технічних культур.

"За інформацією роботодавця, електрика та охоронника підприємства виявили у холодильній камері без ознак життя", - йдеться в публікації.

Про таку подію у прес-службі поліції Черкаської області відомостей наразі немає.

Тим часом розбиратися в причинах і обставинах трагічного інциденту стане новостворена комісія.

"За дорученням Державної служби України з питань праці, Управлінням Держпраці у Черкаській області утворено комісію зі спеціального розслідування групового нещасного випадку", - зазначається в повідомленні.

Інші деталі про подію і про самих жертв не вказуються.

Нагадаємо, що близько двох років тому схожа ситуація зі смертю людей в холодильній камері сталася в Польщі, де загинули два українці 28 і 46 років, які працювали на одному зі складів у Садковиці. Їх тіла були виявлені в анаеробній холодильній камері для зберігання фруктів в листопаді 2019-го. Чоловіки опинилися в безкисневій морозильній камері, яка являє собою контрольовану анаеробну атмосферу, адже зайти туди означає піддати себе смертельній загрозі.

Також ми писали про те, що наприкінці грудня в Маріуполі почали розслідування у зв'язку зі смертю від холоду чоловіка, який незадовго до смерті вночі бігав абсолютно без одягу і його помітили патрульні, але не зупинили та не викликали "швидку".

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкасская область
LITE
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі