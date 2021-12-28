У Маріуполі на смерть замерз чоловік, який біг голим на очах у "копів". Розпочато розслідування

У мережі з'явилося відео, як біля Маріуполя вночі біг абсолютно голий чоловік на морозі, його помітили патрульні та закликали зупинитися, але той не відреагував і продовжував мчати вперед. Правоохоронці тоді просто поїхали, а пізніше громадянин був виявлений на вулиці мертвим - він замерз на смерть.

Про трагічний випадок повідомив В'ячеслав Твердохліб у своєму Facebook .

Також він опублікував відео, зняте, як видно, самими співробітниками патрульної поліції.

На кадрах видно, екіпаж їхав за чоловіком без одягу, який біг. "Копи" включили проблискові маячки і через гучномовець закликав його зупинитися.

"Молодий чоловік! Що сталося у вас? Зупиніться! Поліція! Молодий чоловік! Зупиніться, поліція!" - звернулися вони до громадянина.

"Що вам треба?" - тільки й була відповідь, а сам же чоловік продовжив бігти.

"Що сталося? Стійте!.." - говорили правоохоронці. Далі зйомка обірвалася. Судячи з усього, патрульні поїхали далі.

Що відомо про загиблого чоловіка

У коментарях до публікації користувачі мережі уточнили, що чоловік, виявлений без одягу замерзлим на смерть, був місцевий спортсмен, на ім'я Василь.

Маріуполець займався боротьбою і неодноразово ставав призером місцевих змагань. При цьому зазначається, що деякий час тому через травму у нього виникли проблеми з психікою.

Відео: у Маріуполі замерз на смерть чоловік, який голим біг на морозі на очах у патрульних

У мережі люди висловлюють обурення, що правоохоронці не втрутилися в ситуацію, не викликали "швидку" і не надали допомогу людині, нехай навіть в не адекватному стані, на морозі абсолютно без одягу.

Що кажуть у поліції

У поліції вже виступили із заявою про те, що трапилося, і заявили про початок службового розслідування за фактом виявленого днями в мережі ролика.

"У мережі інтернет було оприлюднено відеозапис, на якому оголений чоловік біжить по дорозі. Поліцейські перевіряють обставини, за яких діяли правоохоронці, та детально розслідують події того вечора", - йдеться в повідомлення прес-служби поліції Донецької області.

Правоохоронці додали, що за даним фактом проводиться службове розслідування, і перевіряються всі обставини події.

Матеріали розслідування будуть передані до Державного бюро розслідувань, додали в поліції.