Особи із сумнівною біографією: монастир під Тернополем тримає в страху все село

Під Тернополем ченці тримають у страху село (Колаж РБК-Україна)

Місцеві мешканці впевнені, що в монастирі ховаються люди з кримінальним минулим

Жителі села Малі Підгайці в Тернопільській області стурбовані тим, що відбувається в чоловічому монастирі УПЦ МП. Вони стверджують, що більшість людей, які живу в самому монастирі та біля нього – це люди з кримінальним минулим, засуджені. Крім того, один зі священників цього монастиря зараз відбуває умовний термін за незаконне зберігання зброї.

Монастир в Малих Підгайцях існує з XVII століття, і він розташований в самому центрі села. Як кажуть у місцевій сільраді, справжніх ченців там всього кілька осіб, а от інші його мешканці – люди вельми підозрілі.

"Дуже багато скарг від жителів Малі Підгайці про те, що ходять люди з підозрілою зовнішністю, і вони бояться їх. Вони можуть бути напідпитку або неадекватні", - розповів у коментарі ТСН сільський голова Петро Максимлюк.

Монахи викупили поруч з монастирем кілька будинків і там живуть чоловіки, які нібито допомагають по господарству. Однак у сільраді підозрюють, що там ховаються люди з сумнівною біографією.

"До нас неодноразово зверталися з поліції з конкретними прізвищами людей, вони приходили сюди, і ці люди тут знаходилися", - додав Максимлюк.

Одна з місцевих мешканок розповіла, що її брата побили чоловіка, які проживають в монастирі. Вона була свідком звірячої розправи, але в поліції вони потім нічого не добилися.

Батько Філадельф, священник цього монастиря, був засуджений на три роки умовно за зберігання гвинтівки, а також за ще одну – він отримав адміністративне покарання. Також відомо, що при обшуку в нього були виявлені набої та вибухівку. Як розповіли в поліції Тернопільської області, батько Філадельф придбав зброю у невідомого чоловіка і просто його зберігав.

Ігумен монастиря Герман Вельков телефоном розповів журналістам, що батько Філадельф покаявся і молиться. Він назвав чоловіків, які живуть при монастирі послушниками та зазначив, що вони не створюють нікому проблем.

В монастир регулярно навідуються дільничний і перевіряє осіб, які там збираються. Як зазначив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Тернопільській області Володимир Галевич, в монастирі немає судимих або людей, які ховаються від закону.

В Тернопільській області селяни бояться ченців з місцевого монастиря