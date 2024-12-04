Приходько оправдала русский язык и призвала не навязывать украинский народу

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для YouTube -канала "Власть vs Влащенко".

Так, артистка отметила, что не считает себя виноватой в том, что во время ее обучения в школе все предметы преподавались на русском языке.

Она также выразила мнение, что те, кто сегодня акцентирует внимание на языковом вопросе, лишь провоцируют раздор среди украинцев.

Исполнительница заговорила популярным пропагандистским нарративом, указав, что в Украине русскоязычных людей часто подвергают критике и травле.

Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Я постоянно говорю, что для меня тот, кто имеет паспорт гражданина Украины - украинец. Я не виновата в том, что когда я училась в школе имени Лысенко, мне все преподавали на русском. Не виновата, что политики не занимались продвижением украинской культуры. Я спокойно общалась на русском. В 2014 году лично для себя решила, что я обязана знать украинский язык, если защищаю интересы своей страны. Но я не должна навязывать его другим", - высказалась Анастасия.

Приходько считает, что каждый украинец должен знать свой родной язык, хотя и не обязательно на нем общаться. Певица сравнила ситуацию с беженцами, которые, убегая от войны, поехали в Германию.

Она напомнила, что во время Второй мировой войны Германия нанесла большой вред Украине, и выразила удивление, почему сейчас никто не ставит вопрос о языке беженцев.

Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Певица добавила, что до 2014 года вопрос, на каком языке разговаривают люди, почти не волновал никого. По ее словам, украинцы тогда жили в мире и согласии, свободно перемещаясь между городами.

Однако со временем появились люди, которые начали ругать соотечественников из-за языка, что, по мнению артистки, изменило атмосферу в стране.

"Почему я решила сегодня записать интервью на русском? Чтобы поддержать своих граждан, которые имеют украинский паспорт. Потому что сейчас много людей приедет из Курахова, Купянска, Покровска, а там половина не знает украинского. И что, мне отвернуться? Я не имею права, потому что сейчас война. Мы должны протянуть друг другу руку помощи, а не постоянно унижать, оскорблять, травить, заставлять что-то делать", - сказала артистка.