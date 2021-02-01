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Загнали жінок і дітей: в мережі спливли жорсткі фото затримання людей на протестах у Москві

Москва, Понеділок 01 лютого 2021 10:29
Загнали жінок і дітей: в мережі спливли жорсткі фото затримання людей на протестах у Москві
У Москві люди вийшли на протести в підтримку Навального (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Протести в підтримку опозиціонера Олексія Навального пройшли в містах Росії 31 січня. Кількість затриманих людей перевищила 5 тис. осіб. Серед них понад 80 журналістів. Силовики застосовують жорстку силу і кийки проти людей. Серед протестувальників багато жінок і дітей, але це не зупиняє поліцейських.

Одну з таких жорстких сцен затримання на фото опублікував у себе на Facebook журналіст Рустем Адагамов.

"Москва, 31 січня 2021 року", - підписав фото він.

На знімках можна побачити, як силовики загнали в кут жінок і підлітків. У людей очі повні відчаю і страху.

Загнали жінок і дітей: в мережі спливли жорсткі фото затримання людей на протестах у МосквіЗагнали жінок і дітей: в мережі спливли жорсткі фото затримання людей на протестах у МосквіЗагнали жінок і дітей: в мережі спливли жорсткі фото затримання людей на протестах у МосквіЗагнали жінок і дітей: в мережі спливли жорсткі фото затримання людей на протестах у МосквіУ Москві силовики жорстко затримують людей (фото: Михайло Свєтлов/Getty Images)

В коментарях росіяни порівнюють силовиків з нацистами, а також відзначають схожість подій з протестами у Білорусі, де дуже жорстко затримували людей.

  • Тримайтеся дівчата. Ось таких виродків виховала влада.
  • Які схожі з Білоруссю картинки.
  • Ось вони захисники. У рідній країні загнали жінок і дітей у кут і стоять з кийками!! Слава президенту! Він гідний такої країни!!
  • Звичайний фашизм. Причому з кишені платника податків.
  • Справжні герої - з кийками й в повній амуніції проти беззбройних молодиків! Переможці, що ж.
  • Втягувати в політику не можна, а бити кийками й глумитися можна.
  • Сміливі проти дівчаток.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що поліція відпустила Юлію Навальну. Дружину політика відпустили під зобов'язання з'явитися в суд 1 лютого. Раніше повідомлялося, що в Росії завершилися акції на підтримку Олексія Навального, який перебуває в СІЗО після повернення з Німеччини.

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