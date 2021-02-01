Шокери, кийки і зброя: найяскравіші відео протестів, що охопили Росію

У Росії люди вийшли на протести в підтримку Навального (фото: GettyImages)

Протести в підтримку опозиціонера Олексія Навального пройшли в містах Росії 31 січня. Кількість затриманих людей перевищила 5 тис. осіб. Серед них понад 80 журналістів. Силовики застосовують жорстку силу і кийки проти людей. Серед тих людей, що вийшли на вулиці, знаходяться діти й жінки, але правоохоронців це не зупиняє.

Відомий журналіст Рустем Адагамов публікує на своїй сторінці у Facebook яскраві відео затримань.

"Люди чинять опір ворожій силі, яка намагається керувати ними, намагається їх придушити, змусити підкорятися з допомогою грубого насильства - фізичного та морального. Путінська система придушення - ворог всього живого в Росії. Тільки так треба до цього ставитися", - підписав журналіст відео.

В Петербурзі силовики не соромлячись б'ють гумовими кийками мирно стоячих людей.

А ось у місті Казань події дуже схожі на придушення протестів у Білорусі.

На Сінній площі в Петербурзі люди чинили опір ОМОНу, один з поліцейських витягнув табельну зброю.

Ще одне відео з Петербурга, де молодь намагається звільнити протестуючого з рук силовиків.

Нагадаємо, під час акцій протесту в підтримку політика Олексія Навального затримали в Росії 3838 осіб. Більше тисячі з них у Москві.

Раніше повідомлялося, що в центрі Москви чоловік здійснив самопідпал під час акцій протесту в підтримку політика Олексія Навального.