Лучший способ приготовления брокколи. Запомните эти 4 совета
Готовить брокколи можно несколькими способами, каждый из которых по-своему раскрывает вкус овощного растения. Но в приготовлении брокколи есть свои тонкости.
РБК-Украина (проект Styler) собрали советы, которые помогут приготовить брокколи наилучшим способом.
Как готовить брокколи правильно
Чтобы приготовить брокколи вкусно, помните, что независимо от выбранного метода существуют важные критерии выбора овощного растения и нюансы, которые следует соблюдать всегда.
Выбирайте свежую брокколи
Свежая брокколи - залог вкусного блюда. Ищите головки брокколи насыщенного ярко-зеленого цвета. Желтые и коричневые пятнышки начинают появляться на соцветиях брокколи со временем.
Брокколи также может становиться рыхлой, когда она начинает портиться, поэтому выбирайте брокколи с крепкими соцветиями и стеблями.
Выбирайте способ приготовления в зависимости от блюда
При приготовлении брокколи в микроволновке или на пару сохраняется больше всего питательных веществ.
Содержащиеся в овоще водорастворимые соединения могут быть потеряны в воде при кипячении, хотя это не является такой проблемой для рецептов супов, где жидкость становится частью блюда.
Перед приготовлением брокколи нужно промыть в холодной воде, обсушить полотенцем, удалить жесткие листья, отрезать и выбросить конец стебля. После этого брокколи нужно нарезать на соцветия.
Готовить брокколи на пару советуют следующим образом:
- наполните кастрюлю водой на 5 см;
- поставьте сверху сито, чтобы оно висело над водой, дождитесь кипения;
- положите в сито брокколи, накройте сито крышкой;
- готовьте брокколи в течение 5-6 минут (соцветия среднего размера).
Готовую брокколи советуют немедленно подавать на стол.
Лучше готовить брокколи на пару (иллюстративное фото: Freepik)
Впрочем, существуют и другие способы приготовить брокколи вкусно:
- Отварить. Положите брокколи в кастрюлю с кипящей водой и проварите в течение 2-4 минут, если соцветия маленькие. Соцветия среднего размера нужно варить 4-5 минут, а крупные - 6-8 минут. Для детей или людей постарше брокколи лучше варить на 1-2 минуты дольше, чтобы она стала мягче.
- Запечь. Разогрейте духовку до 200 градусов, а промытые соцветия брокколи перемешайте с маслом и специями, выложите на застеленный пергаментом противень в один слой и выпекайте в течение 25-30 минут.
- Приготовить в микроволновке. Промытые соцветия брокколи положите в посуду для микроволновки, залейте 4 ст. л. воды, накройте крышкой и готовьте в течение 3-4 минут на высокой мощности.
- Поджарить во фритюре. Для жарки во фритюре разогрейте 2 ст. л. растительного масла в большой сковороде и готовьте соцветия в течение 3-4 минут, помешивая.
- Поджарить на сковороде. Разогрейте сковороду на среднем огне. Нарежьте брокколи тонкими ломтиками, добавьте немного растительного масла и жарьте овощные стейки по 3-4 минуты с каждой стороны.
Отварную брокколи, приготовленную на пару или в микроволновке, лучше подавать в качестве гарнира с оливковым маслом и приправами, добавлять в теплые салаты, фриттату и запеканки, а также супы.
Запеченная или жареная брокколи лучше подходит для гарнира, холодных или теплых салатов и начинки для пиццы.
Не готовьте брокколи слишком долго
Если вы хотите сохранить в брокколи оптимальное количество питательных веществ, будьте осторожны, чтобы не переварить ее или не пережарить.
Небольшие соцветия молодой свежей брокколи лучше отваривать или готовить на пару в течение всего 5 минут, а крупные соцветия более зрелой брокколи - в течение 6 минут.
Иначе кроме уменьшения количества питательных веществ, цветки станут влажными и начнут распадаться. Если варить брокколи слишком долго, она также может приобрести горький, сернистый вкус.
Чтобы понять, что брокколи готова, сделайте надрез ножом - нож должен легко протыкать стебель.
Не забывайте о специях
Вкус брокколи можно улучшить, особенно если выбираете жарить овощное растение или запекать.
При жарке к брокколи следует добавить немного специй (иллюстративное фото: Freepik)
Для этого нужно только добавить оливковое масло, чеснок и хлопья чили, лимонную цедру, чабрец, мед или кунжут. Также не стоит забывать о соли - но этого ингредиента нужна только щепотка.
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При написании материала использовались следующие источники: The Kitchn, Good Food, Simple Recipes.