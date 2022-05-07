Готуємо халву своїми руками в домашніх умовах: легко і швидко
Приготувати халву своїми руками не так вже й складно. І для неї потрібні найпростіші інгредієнти. Витратити на приготування халви потрібно близько пів години, але у вас вийдуть відмінні солодощі, від яких діти будуть в захваті.
Як приготувати халву в домашніх умовах – читайте в матеріалі нижче.
Інгредієнти:
Очищене насіння соняшнику - 400 г
Цукор - 200 г
Вода - 50 мл
Яйця - 1 білок
Цукрова пудра - ½ ч. ложки
Сіль - щіпка
Фісташки, арахіс, волоські горіхи - на смак
Спосіб приготування
Насіння обсмажуємо на сухій сковороді на середньому вогні та відправляємо в блендер. Перемелюємо до стану однорідної пасти. Пасту викладаємо в миску.
Беремо цукор в невелику алюмінієву каструлю, змішуємо з водою і варимо сироп. Даємо закипіти та зменшуємо вогонь. Варимо сироп 20 хвилин. Щоб перевірити готовність сиропу, потрібно занурити в нього вилку, а потім подути – якщо видуваються кулі, то сироп вже готовий.
Білок одного яйця змішуємо з дрібкою солі та ½ ч.ложки цукрової пудри. Збиваємо міксером до появи білої пухнастої піни. Піна повинна бути густа – щоб не випадала з миски.
При включеному міксері в мисці з білками починаємо потихеньку вливати цукровий сироп і збиваємо всім разом. Потім цю суміш відправляємо до пасти з насіння і добре вимішуємо.
Якщо ви хочете халву з додаванням горіхів, то дрібно нарубати зерна і додайте їх в отриману суміш.
Отриману масу викладаємо у форму і рівномірно по ній розподіляємо. Форму потрібно застелити спеціальним папером для випічки. Халву відправляємо в прохолодне місце до повного застигання. А потім просто ріжемо на порції ножем.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як можна самостійно приготувати вдома згущене молоко.
А також ми давали рецепт приготування печива з передбаченнями в домашніх умовах.