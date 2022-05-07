ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готуємо халву своїми руками в домашніх умовах: легко і швидко

Новость на русском →
Субота 07 травня 2022 20:46
Готуємо халву своїми руками в домашніх умовах: легко і швидко Фото: Як приготувати халву в домашніх умовах (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати халву своїми руками не так вже й складно. І для неї потрібні найпростіші інгредієнти. Витратити на приготування халви потрібно близько пів години, але у вас вийдуть відмінні солодощі, від яких діти будуть в захваті.

Як приготувати халву в домашніх умовах – читайте в матеріалі нижче.

Інгредієнти:

Очищене насіння соняшнику - 400 г

Цукор - 200 г

Вода - 50 мл

Яйця - 1 білок

Цукрова пудра - ½ ч. ложки

Сіль - щіпка

Фісташки, арахіс, волоські горіхи - на смак

Спосіб приготування

Насіння обсмажуємо на сухій сковороді на середньому вогні та відправляємо в блендер. Перемелюємо до стану однорідної пасти. Пасту викладаємо в миску.

Беремо цукор в невелику алюмінієву каструлю, змішуємо з водою і варимо сироп. Даємо закипіти та зменшуємо вогонь. Варимо сироп 20 хвилин. Щоб перевірити готовність сиропу, потрібно занурити в нього вилку, а потім подути – якщо видуваються кулі, то сироп вже готовий.

Білок одного яйця змішуємо з дрібкою солі та ½ ч.ложки цукрової пудри. Збиваємо міксером до появи білої пухнастої піни. Піна повинна бути густа – щоб не випадала з миски.

При включеному міксері в мисці з білками починаємо потихеньку вливати цукровий сироп і збиваємо всім разом. Потім цю суміш відправляємо до пасти з насіння і добре вимішуємо.

Якщо ви хочете халву з додаванням горіхів, то дрібно нарубати зерна і додайте їх в отриману суміш.

Отриману масу викладаємо у форму і рівномірно по ній розподіляємо. Форму потрібно застелити спеціальним папером для випічки. Халву відправляємо в прохолодне місце до повного застигання. А потім просто ріжемо на порції ножем.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як можна самостійно приготувати вдома згущене молоко.

А також ми давали рецепт приготування печива з передбаченнями в домашніх умовах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти рецепт еда
LITE
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)