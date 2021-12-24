Як приготувати смачну кашу без грудочок, яка сподобається навіть дітям

Так, аби приготувати кашу без грудочок, потрібно правильно підготуватися.

Аби вівсянка мала ідеальну консистенцію без грудочок, краще за годину до приготування замочити пів склянки вівсяних пластівців у склянці води.

Зазначається, якщо ви плануєте їсти кашу на сніданок, то замочіть пластівці на ніч. А вже вранці замочену крупу покладіть в каструлю і залийте склянкою молока. Також, якщо ви любите рідку кашу, то під час готування влийте більше молока.

Далі доведіть кашу до кипіння та періодично помішуйте. У киплячу кашу варто додати столову ложку цукру або меду і варити ще п’ять хвилин.

Тоді смак і вигляд каші буде набагато привабливішим. До того ж страва буде багата на вітаміни, якщо додати фрукти.

Для оксамитової текстури можна також додати 100 мілілітрів натурального йогурту.

Як приготувати вівсянку без грудочок (freepik)