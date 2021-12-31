Як приготувати похмільний суп: зірковий кухар дав корисний рецепт першосічневої страви

Після бурхливої новорічної ночі ранок або вже день 1 січня, дійсно, рідко буває добрим, і часом настільки, що навіть ані олів'є, ані холодець в рот не лізе. У цих ситуаціях рятівним засобом, яке приведе вас у норму, може стати суп. І не біда, якщо заздалегідь блюдо не готове і зробити замовлення з доставкою не виходить - просто приготуйте ледачий суп.

Як це зробити, пояснив кулінарний гуру "Нового каналу", шеф і експерт реаліті "На ножах" Алекс Якутов.

Експерт, в першу чергу, тут порадив не викидати холодець після новорічного застілля, або принаймні залишити трошки для стратегічних запасів на ранок.

"Часто м'ясо з'їдають, а желе відправляють на смітник. Але ж це ідеальний бульйон, на якому швидко можна приготувати свіжий супчик", - звернув увагу кухар.

(Шеф-кухар Алекс Якутов (фото: прес-служба "Нового каналу")

Як приготувати похмільний суп

Інгредієнти:

Холодець - залишки після Нового року

Огірок солоний - 2 штуки

Морква - половинка

Цибуля - половинка

Часник - 3 зубчики

Перець халапеньо - за бажанням

Помідори свіжі - 2 штуки

Соєвий соус - 2 столові ложки

Зелена цибуля, кінза - по 2 столові ложки

Лимонний сік - 5 грамів

Коріандр зерна - 0,3 чайної ложки

Зіра зерна - 0,3 чайної ложки

Перець чилі подрібнений - на кінчику чайної ложки

Чорний перець зерна - 0,3 чайної ложки

Кардамон насіння - 2 штуки

Лавровий лист - 1 штуку

Приготування:

Спочатку потрібно нарізати моркву кубиком, дрібно порізати часник і цибулю. Далі - відправляєте в сотейник обсмажуватися на повільному вогні. Не забудьте посолити. Спеції слід перетерти в ступці та додати в сотейник. Далі відправляєте в сотейник м'ясо, яке знайшли в холодильнику. Побачили копчену ковбасу, буженину, качку або курку після свята - порізали і додали. Разом все обсмажте. Помідори перебийте блендером до однорідної маси (якщо є помідори пілаті - можна взяти їх). Відправляйте у сотейник, обсмажуйте. Додайте соєвий соус, потім солоні огірки. Протушкувати з томатами. Настав час для холодцю - відправте його в сотейник і трохи проваріть. Якщо у вас залишився відварений рис, який ви готували для салатів, можна взяти одну жменю і додати до супу. Наріжте зелень і додайте. Видавіть сік лимона. Посоліть на смак.

Суп готовий. Смачного!