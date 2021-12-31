Що приготувати із залишків "новорічного столу": легка та швидка страва

Так, для приготування потрібні наступні інгредієнти:

листкове бездріжджове тісто - 300 г;

солодкий перець - 1 шт;

цибуля - 1 шт;

шинка - 250 г;

сир - 100 г;

сир вершковий - 100 г;

вершки 10-20% - 150 мл;

яйця - 3 шт;

борошно - 1 ст. л;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Листкове тісто потрібно розкачати у формі кола і застелити його в жароміцну форму. Далі поставте в холодильник, поки готуватиметься начинка.

Для приготування начинки наріжте цибулю півкільцями, а перець тонкими смужками.

Потім обсмажте спочатку цибулю упродовж 3-4 хвилин, а потім перець протягом 3-4 хвилин. В кінці посолити та поперчити.

Візьміть шинку та поріжте кубиками, сир натріть на тертці.

Обсмажені овочі покладіть в миску та додайте вершки, два види сиру та яйця. Перемішайте та викладіть начинку на тісто.

Випікати за температури 180 градусів 30-40 хвилин.

Що можна приготувати вранці 1 січня (instagram.com/nastenkino_menu)