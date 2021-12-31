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Що приготувати із залишків "новорічного столу": легка та швидка страва

Автор: Тетяна Самарук

Вранці 1 січня після свята залишиться багато м`ясних нарізок, котлет та салатів. Однак, їх не хочеться доїдати, а викинути шкода. Тому на допомогу прийде найпростіший рецепт приготування пирога.

Так, рецептом пирога поділилася фудблогерка Олена Фенцик в Instagram.

Так, для приготування потрібні наступні інгредієнти:

  • листкове бездріжджове тісто - 300 г;
  • солодкий перець - 1 шт;
  • цибуля - 1 шт;
  • шинка - 250 г;
  • сир - 100 г;
  • сир вершковий - 100 г;
  • вершки 10-20% - 150 мл;
  • яйця - 3 шт;
  • борошно - 1 ст. л;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування:

Листкове тісто потрібно розкачати у формі кола і застелити його в жароміцну форму. Далі поставте в холодильник, поки готуватиметься начинка.

Для приготування начинки наріжте цибулю півкільцями, а перець тонкими смужками.

Потім обсмажте спочатку цибулю упродовж 3-4 хвилин, а потім перець протягом 3-4 хвилин. В кінці посолити та поперчити.

Візьміть шинку та поріжте кубиками, сир натріть на тертці.

Обсмажені овочі покладіть в миску та додайте вершки, два види сиру та яйця. Перемішайте та викладіть начинку на тісто.

Випікати за температури 180 градусів 30-40 хвилин.

Що можна приготувати вранці 1 січня (instagram.com/nastenkino_menu)

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