Що приготувати із залишків "новорічного столу": легка та швидка страва

Вранці 1 січня після свята залишиться багато м`ясних нарізок, котлет та салатів. Однак, їх не хочеться доїдати, а викинути шкода. Тому на допомогу прийде найпростіший рецепт приготування пирога.
Так, рецептом пирога поділилася фудблогерка Олена Фенцик в Instagram.
Так, для приготування потрібні наступні інгредієнти:
Спосіб приготування:
Листкове тісто потрібно розкачати у формі кола і застелити його в жароміцну форму. Далі поставте в холодильник, поки готуватиметься начинка.
Для приготування начинки наріжте цибулю півкільцями, а перець тонкими смужками.
Потім обсмажте спочатку цибулю упродовж 3-4 хвилин, а потім перець протягом 3-4 хвилин. В кінці посолити та поперчити.
Візьміть шинку та поріжте кубиками, сир натріть на тертці.
Обсмажені овочі покладіть в миску та додайте вершки, два види сиру та яйця. Перемішайте та викладіть начинку на тісто.
Випікати за температури 180 градусів 30-40 хвилин.
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