Клопотенко поділився рецептом оладок з гарбуза: дуже просто готувати!

В Україні зараз сезон гарбуза. Спробуйте приготувати з цього овоча оладки за рецептом відомого кухаря Євгена Клопотенка.

"Візьміть цей рецепт оладок на сніданок. У складі тіста використовуємо гарбуз. Він круто вписується за текстурою і за смаком. А опціонально можна полити оладки медом, так вони стануть ще смачніше. Цьом", - описав рецепт Євген.

Для приготування оладок вам знадобиться:

300 г гарбуза

3 яйця

200 г борошна

200 мл молока безлактозного або звичайного

100 г цукру

масло для смаження

1 ч. л. розпушувача

мед (для подачі)

сіль до свого смаку

Перемішайте всі інгредієнти в ємності і дайте їм трохи постояти. Потім смажте на сковорідці на соняшниковій олії до рум'яної скоринки. Подавайте з медом! Приємного апетиту!