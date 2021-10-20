Клопотенко поділився рецептом оладок з гарбуза: дуже просто готувати!
Клопотенко дав рецепт оладок з гарбуза (Instagram / Klopotenko)
В Україні зараз сезон гарбуза. Спробуйте приготувати з цього овоча оладки за рецептом відомого кухаря Євгена Клопотенка.
Його відомий гурман і кухар опублікував у своєму Telegram-каналі.
"Візьміть цей рецепт оладок на сніданок. У складі тіста використовуємо гарбуз. Він круто вписується за текстурою і за смаком. А опціонально можна полити оладки медом, так вони стануть ще смачніше. Цьом", - описав рецепт Євген.
Для приготування оладок вам знадобиться:
- 300 г гарбуза
- 3 яйця
- 200 г борошна
- 200 мл молока безлактозного або звичайного
- 100 г цукру
- масло для смаження
- 1 ч. л. розпушувача
- мед (для подачі)
- сіль до свого смаку
Перемішайте всі інгредієнти в ємності і дайте їм трохи постояти. Потім смажте на сковорідці на соняшниковій олії до рум'яної скоринки. Подавайте з медом! Приємного апетиту!
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