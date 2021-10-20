ru ua
Ср, 20 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Клопотенко поділився рецептом оладок з гарбуза: дуже просто готувати!

Новость на русском →
Середа 20 жовтня 2021 12:10
Клопотенко поділився рецептом оладок з гарбуза: дуже просто готувати! Клопотенко дав рецепт оладок з гарбуза (Instagram / Klopotenko)
Автор: Людмила Жукова

В Україні зараз сезон гарбуза. Спробуйте приготувати з цього овоча оладки за рецептом відомого кухаря Євгена Клопотенка.

Його відомий гурман і кухар опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Візьміть цей рецепт оладок на сніданок. У складі тіста використовуємо гарбуз. Він круто вписується за текстурою і за смаком. А опціонально можна полити оладки медом, так вони стануть ще смачніше. Цьом", - описав рецепт Євген.

Для приготування оладок вам знадобиться:

  • 300 г гарбуза
  • 3 яйця
  • 200 г борошна
  • 200 мл молока безлактозного або звичайного
  • 100 г цукру
  • масло для смаження
  • 1 ч. л. розпушувача
  • мед (для подачі)
  • сіль до свого смаку

Перемішайте всі інгредієнти в ємності і дайте їм трохи постояти. Потім смажте на сковорідці на соняшниковій олії до рум'яної скоринки. Подавайте з медом! Приємного апетиту!

Як ми раніше писали, Клопотенко дав рецепт крем-супу з гарбуза з базиліком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евгений Клопотенко
LITE
Свято 20 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 20 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела