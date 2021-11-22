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Розвінчано міф про супер-корисність меду: чи потрібно його їсти

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Понеділок 22 листопада 2021 09:33
Розвінчано міф про супер-корисність меду: чи потрібно його їсти Фото: чи корисний мед насправді (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Мед по калорійності більше, ніж звичайний цукор. Але багато хто вважає його корисним смаколиком. Міф про супер-корисність цього продукту розвінчала дієтолог Олена Плахотнюк.

Про це повідомляє ТСН.

За своїм складом мед дуже мало відрізняється від рафінованого цукру.

"Мед містить близько 40% фруктози і 30% глюкози, а також трохи води, пилку і мікроелементів. Рафінований цукор, для порівняння, складається з 50% фруктози і 50% глюкози", - повідомила Олена Плахотнюк.

Не варто забувати, що мед - це натуральний продукт, але цукру в ньому дуже багато.

Склад натурального меду

Одна столова ложка меду містить:

  • калорії-64,
  • білки-0 г,
  • жири-0 г,
  • вуглеводи – 17 г,
  • клітковина-0 г,
  • цукор – 17 г,
  • вітаміни і мінерали (залізо, цинк, калій, кальцій, магній) в не дуже великій кількості

Відзначимо, що мед надає подібний вплив на рівень цукру в крові. Він викликає значний стрибок глюкози, якщо його вживати окремо, але в поєднанні з іншими продуктами може допомогти знизити цей ефект.

Кому не можна їсти мед

Мед є небезпечним для алергіків. Також не варто давати малюкам до 12 місяців. Речовина містить частинки пилу, що переносять спори бактерій, що викликають ботулізм.

Як ми раніше писали, нутриціолог дала простий рецепт корисного десерту.

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