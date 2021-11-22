Розвінчано міф про супер-корисність меду: чи потрібно його їсти
Мед по калорійності більше, ніж звичайний цукор. Але багато хто вважає його корисним смаколиком. Міф про супер-корисність цього продукту розвінчала дієтолог Олена Плахотнюк.
Про це повідомляє ТСН.
За своїм складом мед дуже мало відрізняється від рафінованого цукру.
"Мед містить близько 40% фруктози і 30% глюкози, а також трохи води, пилку і мікроелементів. Рафінований цукор, для порівняння, складається з 50% фруктози і 50% глюкози", - повідомила Олена Плахотнюк.
Не варто забувати, що мед - це натуральний продукт, але цукру в ньому дуже багато.
Склад натурального меду
Одна столова ложка меду містить:
- калорії-64,
- білки-0 г,
- жири-0 г,
- вуглеводи – 17 г,
- клітковина-0 г,
- цукор – 17 г,
- вітаміни і мінерали (залізо, цинк, калій, кальцій, магній) в не дуже великій кількості
Відзначимо, що мед надає подібний вплив на рівень цукру в крові. Він викликає значний стрибок глюкози, якщо його вживати окремо, але в поєднанні з іншими продуктами може допомогти знизити цей ефект.
Кому не можна їсти мед
Мед є небезпечним для алергіків. Також не варто давати малюкам до 12 місяців. Речовина містить частинки пилу, що переносять спори бактерій, що викликають ботулізм.
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