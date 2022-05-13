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Як приготувати вдома маршмеллоу: неймовірно простий рецепт

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П'ятниця 13 травня 2022 10:54
Як приготувати вдома маршмеллоу: неймовірно простий рецепт Фото: як легко приготувати маршмеллоу в домашніх умовах (freepik)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати маршмеллоу будинку самостійно можна дуже легко. Особливість цього рецепта в тому, що готовий маршмеллоу можна нарізати будь-яким способом - квадратами, маленькими кружечками для какао і навіть відрізати великі шматки - для багаття.

Як приготувати маршмеллоу вдома самостійно – читайте в нашому рецепті нижче.

Інгредієнт:

  • Швидкорозчинний желатин - 1 ст. ложка
  • Вода - 120 мл
  • Цукор - 220 г
  • Сіль - щіпка
  • Ванільний цукор - щіпка
  • Цукрова пудра - 1 ст. ложка
  • Крохмаль - 1 ст. ложка
  • Рослинна олія - 1 ч. ложка

Спосіб приготування:

Висипаємо в миску швидкорозчинний желатин і заливаємо його 60 мл холодної води, добре перемішуємо віночком і залишаємо набухати.

Беремо 220 г цукру висипаємо в каструлю (бажано алюмінієву), додаємо щіпку солі та дрібку ванільного цукру. Вливаємо туди 60 мл холодної води та ставимо на вогонь. Розмішуємо до розчинення цукру.

Беремо набряклий желатин і розчиняємо його на водяній бані. Виливаємо желатин в глибоку миску і починаємо збивати міксером – до білого кольору і появи білих бульбашок.

Потім починаємо поступово вливати цукровий сироп тонкою цівкою і не перестаємо збивати міксером.

Збиваємо приблизно 7 хвилин-до тих пір, поки маса не стане біла і повітряна.

У форму застилає харчову плівку і злегка змащуємо рослинною олією. Потім виливаємо туди отриману масу і розрівнюємо. Накриваємо плівкою і відправляємо застигати – на 5-6 годин.

Потім витягуємо готовий маршмеллоу і ріжемо будь-якими шматочками.

У тарілку насипаємо ложку кукурудзяного крохмалю і ложку цукрової пудри, ретельно перемішуємо. Маршмеллоу обвалюють в отриманій суміші.

Цікаві секрети

Щоб отримати маршмеллоу з різними смаками - додаємо в цукровий сироп пару крапель лимонного соку або вишневого соку.

Щоб зробити маленький маршмеллоу для какао і кави – набираємо масу для маршмеллоу в кондитерський мішок (або пакет) і просто зрізаємо куточок. Видавлюємо в форму через насадку або дірочку маленькі шматочки маршмеллоу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як приготувати халву в домашніх умовах.

А також ми розкрили деякі секрети приготування класичного зеленого борщу.

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