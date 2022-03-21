ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готуємо закваску для хліба без дріжджів вдома: тільки борошно і вода

Новость на русском →
Понеділок 21 березня 2022 10:08
Готуємо закваску для хліба без дріжджів вдома: тільки борошно і вода Фото: як приготувати закваску для хліба вдома (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Закваска для хліба готується просто, всього з двох інгредієнтів - борошна і води. Доведеться трохи почекати, поки відбудеться процес ферментації, але і хліб такий зберігатися буде дуже довго.

Як отримати домашню закваску для хліба - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Найкраще взяти співвідношення пшеничного і житнього борошна (80/20 або 50/50). Але якщо вибір невеликий, підійде будь-яке борошно.

Інгредієнти для закваски:

  • борошно,
  • кип'ячена вода.

Покрокове приготування

Перший день. Візьміть склянку і борошна і склянку води кімнатної температури. Змішайте її в скляній банці, об'ємом 2-3 літри.

Перемішайте, прикрийте нещільно кришкою (подвійним шаром марлі, закріпленим на горловині банки). Банку залиште на кухні в теплому місці - спеціально підігрівати не потрібно.

Другий день. Через 24 години "підгодуйте" закваску 0,5 склянки борошна і 0,5 склянки води. Інтенсивно і довго перемішуйте.

Третій і четвертий день. Повторюйте попередні кроки (підгодовуйте і перемішуйте).

П'ятий день. Ще раз підгодуйте закваску, і через 3 години її можна використовувати для приготування домашнього хліба.

Залишок накрийте кришкою і відправте в холодильник. Її можна там зберігати 7 днів без підгодівлі. А кожен раз, коли потрібно пекти хліб, підгодовуйте, як зазвичай, і залишайте в теплому місці на 3 години. Після чого знову можна пекти хліб за улюбленим рецептом.

Раніше ми писали, що Євген Клопотенко розкрив секрет простої і дуже смачної квашеної капусти з трьох компонентів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
Дорофєєва розлучається з Дантесом. Це не жарт
Дорофєєва розлучається з Дантесом. Це не жарт