Названо головний секрет приготування тонких млинців: вони вийдуть навіть у початківців

У господинь, які вперше готують млинці, може виникнути така проблема, коли страва виходить товстою і жирною. Однак, таку проблему легко виправити за допомогою кількох простих маніпуляцій з тістом.

Про це повідомили на сторінці kuxnya_prav_pit в Instagram.

Так, під час приготування важлива правильна технологія змащування сковорідки олією, адже тоді ви отримаєте ніжні млинці, які будуть танути в роті.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

молоко 2,5% - 400 г;

борошно - 100 г;

яйця - 1 шт.;

сода - 1/5 чайної ложки;

сіль - щіпка;

підсолоджувач - до свого смаку;

ванілін.

Спосіб приготування:

Так, спочатку всі інгредієнти змішайте міксером.

Потім тісто залиште на деякий час. Це потрібно зробити саме для того, щоб маса набухла. Далі на 1 млинець не потрібно буде багато рідини, адже тільки тоді він вийде тонким.

Під час смаження, сковорідку змащуйте олією раз на три млинці.

Як приготувати тонкі млинці (instagram.com/kuxnya_prav_pit)