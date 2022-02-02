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Що треба додати в тісто, щоб млинці вийшли ніжними та не рвалися

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Середа 02 лютого 2022 07:01
Що треба додати в тісто, щоб млинці вийшли ніжними та не рвалися Рецепт смачних млинців (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Напевно, всі люблять млинці. Така солодка та ароматна страва - відмінний варіант для сніданку або десерту. Однак тут важливо простежити за тим, щоб млинці не пригоріли, не прилипли та не порвалися під час перевертання.

Ідеєю приготування млинці поділилась фудблогер "alia_diachenko" в Instagram.

Так, у цьому способі приготування окрім молока додається не дуже жирний кисломолочний сир.

Візьміть наступні інгредієнти:

  • борошно із твердих сортів пшениці - 150 г;
  • сир 5%-ї жирності у брикетах - 200 г;
  • яйця - 4 шт;
  • молоко 2,5% - 300 мл;
  • оливкова олія - 1 ст.л;
  • цукрозамінник, сіль, ваніль, кориця - до свого смаку.

Спосіб приготування:

Спочатку сир збийте блендером. Після цього додайте яйця, молоко, масло, сіль, цукрозамінник, ваніль, корицю, борошно та перемішати. В результаті тісто має вийти, як рідка сметана, без грудочок.

Далі тісто наливайте на розігріту сковорідку. Зазначимо, якщо сковорідка не антипригарна, то перед першим млинцем треба змастити оливковою олією.

Млинці обсмажуйте з обох боків.

Млинці можете подати з фруктами, ягодами, варенням, медом, фруктово-ягідним йогуртом, сметаною або кисломолочним сиром.

Що треба додати в тісто, щоб млинці вийшли ніжними та не рвалисяРецепт млинців на сніданок (instagram.com/alia_diachenko_pp)

Зазначимо, щоб млинці не пригорали та зберегли свій смак і зовнішній вигляд, потрібно у тісто додавати звичайний крохмаль.

Саме в крохмалі криється секрет успішних і дуже смачних, а головне - не підгорівших млинців. Крохмаль робить тісто таким по структурі, що воно більше не прилипає навіть до не дуже хорошої сковорідки. Крім того, з ним млинці виходять більш пухкими, рум'яними та смачними.

Раніше ми повідомляли, як приготувати тонкі млинці.

Також ми писали, як приготувати кольорові млинці без хімії та цукру.

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