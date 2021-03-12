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У приміських маршрутках Києва різко подорожчав проїзд: на якому напрямку

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 16:20
У приміських маршрутках Києва різко подорожчав проїзд: на якому напрямку Проїзд у приміських маршрутках Києва почав дорожчати (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У приміських маршрутках Києва різко підняли ціни на проїзд в одному з завантажених напрямків. Мова йде про обухівський напрямок. Тепер доїхати до столиці і назад коштує набагато дорожче.

Про це повідомили в адміністрації ТОВ "Обуховтранс".

Квиток в одному напрямку обійдеться пасажиру в 38 грн і навіть більше, розповідають у пресслужбі перевізника. Нові ціни почнуть діяти вже з суботи, 13 березня.

В "Обуховтрансі" подорожчання обґрунтували збільшенням збитковості перевезень, що пов'язано з підвищенням цін на пальне, мастильні матеріали, шини, запасні частини, збільшенням розміру заробітної плати і зменшенням пасажиропотоку через карантин.

Так, проїзд від Українки до Києва виріс на цілих 10 грн - до 38 грн. Стільки ж буде коштувати напрямок Обухів - Київ, Березовий - Київ. Від Гусачівки до Києва можна буде дістатися за 48 грн, а від села Красне за 47 грн.

Маршрути і нові ціни (діють з 13 березня):

№309 "Обухів - Київ АС "Видубичі" складе 38 грн;
№310 "Обухів - Київ АС "Видубичі" складе 38 грн;
№311 "Обухів - Київ АС "Видубичі" складе 38 грн;
№313 "Українка - Київ АС "Видубичі" складе 38 грн;
№789 "Березовий (Сади) - Київ АС "Видубичі" складе 38 грн;
№811 "Гусачівка - Київ АС "Видубичі" складе 48 грн;
№852 "Красне - Київ АС "Видубичі" складе 47 грн.

Відзначимо, що в прес-службі Київської ОДА про ймовірність подорожчання попереджали ще кілька тижнів тому. До чиновників звернулися багато перевізників з проханням підвищити ціну, адже без дозволу ОДА вартість проїзду піднімати не можна.

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