Подорожчання проїзду у приміських маршрутках Києва: названа умова

У Київській області може підвищитися вартість проїзду в транспорті. Перевізники вже колективно звертаються в ОДА, а дехто самовільно роздуває ціни. У Київській обласній державній адміністрації розповіли, за яких умов будуть змінені ціни на проїзд.

Зараз на території Київської області діє 513 міжміських та міжрайонних маршрутів. Вони з'єднують населені пункти регіону один з одним, а також зі столицею.

І велика частина перевізників вже підготувала звернення щодо перегляду тарифів на проїзд.

"Загалом в нашому регіоні працює 71 перевізник. З цієї кількості 39 перевізників вже подали в управління пасажирських перевезень економічне обґрунтування на перегляд вартості проїзду на 368 маршрутах. Наші фахівці зараз вивчають всі розрахунки. Поки жоден перевізник погодження на підняття цін не отримав", - зазначила профільний заступник голови Київської облдержадміністрації Тетяна Щербак.

Також вона додала, що вже зараз почала надходити інформація, що перевізники підвищують ціни без дозволу. В ОДА обіцяють розібратися з ситуацією.

"Плануємо провести робочу нараду з перевізниками, які самовільно підняли ціни на проїзд, щоб врегулювати тарифи на перевезення", - уточнила Щербак.

Відзначимо, що Київська ОДА може розривати договори з перевізниками в односторонньому порядку у випадках, передбачених договором та чинним законодавством.

При цьому змінити тариф перевізники можуть після офіційного звернення в ОДА, де це буде економічно обґрунтовано. Потім облдержадміністрація дає письмову згоду. А в разі самовільного підняття тарифів, ОДА може однобічно розірвати договір з перевізником.